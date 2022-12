Krieg in der Ukraine, Rekordhitze, Energiekrise: Schlechte Nachrichten und eine besorgniserregende Weltlage prägten 2022 – und bereits jetzt lässt sich sagen, dass viele der Themen auch das kommende Jahr bestimmen werden. Blicken die Deutschen deshalb mit einem schlechten Gefühl in die Zukunft? Jein. Kurz vor dem Jahreswechsel sind die Menschen hierzulande gespalten in ihrer Bewertung. Das zeigt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des SPIEGEL.