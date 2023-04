So sollen allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres bereits 2381 russische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger Asyl in Deutschland beantragt haben. Damit kam die Zahl bereits nach wenigen Monaten der des gesamten letzten Jahres nahe, als 2851 Anträge verzeichnet wurden, berichtete Table.Media unter Berufung auf Zahlen des Bundesamts für Migration (BAMF).