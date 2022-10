»Die aktuelle Entwicklung ist ein wiederholter Beweis dafür, dass Menschen in unsicheren Zeiten Zuflucht bei radikalen Kräften und in vereinfachender Ideologie suchen«, sagte Schuster. Das zeige die Verdopplung des Wahlergebnisses der AfD in Niedersachsen sowie das Umfragehoch des Brandenburger AfD-Landesverbandes, »der bekanntlich zu den radikalsten Kräften innerhalb dieser Partei gehört«, so Schuster.