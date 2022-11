Uneinigkeit herrscht zudem über einen Endtermin für die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr. Die Verkehrsministerinnen und -minister der Länder verständigten sich zwar darauf, möglichst eine bundesweit einheitliche Regelung anzustreben, konnten sich aber nicht auf ein Datum einigen, wie Konferenzvorsitzende Schaefer mitteilte.

So wollten einige Länder die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen bereits zum 1. Januar abschaffen, andere angesichts der weiter angespannten Lage in der Pandemie erst nach dem Winter zur Einführung des Tickets.

Die Frage soll nun an die kommende Woche tagende Gesundheitsministerkonferenz sowie an die Ministerpräsidentenkonferenz weitergegeben werden.