49-Euro-Ticket, Wohngeld, Energiekosten Das sind die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz

Einigung bei Unterbringung von Geflüchteten

Scholz sagte, der Bund werde in diesem und im kommenden Jahr jeweils zusätzlich 1,5 Milliarden Euro mobilisieren, um Länder und Kommunen dabei zu unterstützen, mit der steigenden Zahl an Schutzsuchenden aus der Ukraine umzugehen. Weil betonte, wie wichtig es sei, dass der Bund zugesagt habe, die Länder dauerhaft bei der Unterbringung von Flüchtlingen zu unterstützen. Das helfe auch in der akuten derzeitigen Krise.

Ab 2023 sollen die Länder zudem vom Bund eine allgemeine flüchtlingsbezogene Pauschale von 1,25 Milliarden Euro jährlich erhalten – für Kosten im Zusammenhang mit denjenigen, die aus anderen Staaten nach Deutschland kommen.

Das Wohngeld wird ausgeweitet

Die Bundesregierung hat eine Wohngeldreform ab Anfang 2023 in die Wege geleitet. Statt 600.000 sollen künftig zwei Millionen Menschen von der Sozialleistung profitieren. Der staatliche Mietzuschuss soll um 190 Euro pro Monat angehoben werden. Außerdem soll es einen Heizkostenzuschuss geben – auch für Personen, die Bafög oder Berufsausbildungshilfen erhalten.