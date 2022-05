Die CDU -Jungpolitikerin Diana Kinnert hat in zwei ihrer Bücher in erheblichem Umfang abgeschrieben. Zu diesem Ergebnis kommt der Plagiatsgutachter Stefan Weber in einer Analyse. Es handelt sich demnach um die Bücher »Für die Zukunft seh’ ich schwarz« ( Rowohlt , 2017) sowie »Die neue Einsamkeit« (Hoffmann und Campe, 2021).

Kinnert habe in den beiden Büchern »in mehr als 200 Passagen mitunter großflächig plagiiert«, heißt es in einer Mitteilung Webers. Zu den betroffenen Autoren zählen laut der Analyse unter anderem Ulf Poschardt, Chefredakteur der »Welt«, sowie Markus Wehner von der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« (»FAZ«). Weber listet 22 plagiierte Stellen in »Für die Zukunft seh’ ich schwarz« sowie 203 in »Die neue Einsamkeit«.