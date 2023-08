Bislang appellierten die anderen Parteien und viele Kommentatoren ja an die Moral der AfD-Anhänger oder solcher, die es werden wollen. Schließlich war es über Jahrzehnte ein Tabu, in Scharen rechtsextrem zu wählen. Da das aber nicht mehr verfangen will, hält man es vielleicht doch besser mit Bertolt Brecht: Erst kommt das Fressen. Und tatsächlich: Die AfD will den Leuten ans Eingemachte, derweil diese glauben, die Partei werde sie genau davor schützen. Täuschung und Selbsttäuschung sind manchmal ein und dasselbe Ding.