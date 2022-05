Nach langen internen Diskussionen hat sich die Ampel-Koalition darauf geeinigt, Altkanzler Gerhard Schröder noch in dieser Woche die Mitarbeiter zu streichen. Die Haushälter von SPD, Grünen und FDP planen, die bislang dem Büro von Schröder zustehenden Stellen von Donnerstag an nicht mehr nachzubesetzen. In einem Antrag, der am Mittwoch von den Koalitionären vorgestellt werden soll und dem SPIEGEL vorliegt, heißt es, das noch verbliebene Personal solle die Aufgaben des Büros abwickeln und anschließend »anderweitige Aufgaben" außerhalb des Schröder-Büros wahrnehmen. Seinen Personenschutz soll der Altkanzler behalten dürfen.

Damit droht Schröder weitgehend von Steuergeldern abgeschnitten zu werden. Hintergrund ist seine Weigerung, trotz des Kriegs in der Ukraine mehrere Führungspositionen in russischen Konzernen niederzulegen. Schröders Personalkosten schlugen zuletzt mit rund 400.000 Euro pro Jahr zu Buche. Vor Wochen hatten bereits mehrere Mitarbeiter des Altkanzlers aus Protest gegen seine Haltung in Sachen Russland gekündigt.

Der Antrag der Ampel, der in der so genannten Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses am Donnerstag beschlossen werden soll, gilt als juristisch sensibel, weil die Streichung der Privilegien eines Altkanzlers bislang ohne Beispiel ist. Um zu verhindern, dass der Schritt als Akt politischer Willkür und reine »Lex Schröder« daherkommt, einigten sich die Koalitionäre in ihrem Antrag auf einen Passus, der sicherstellt, dass potentiell auch andere ehemalige Bundeskanzler von den Regeln betroffen seien könnten, Angela Merkel zum Beispiel.

Geht Schröder gegen den Beschluss juristisch vor? So solle die Bundesregierung sicherstellen, dass die Amtsausstattung ehemaliger Regierungschefs künftig »nach der fortwirkenden Verpflichtung aus dem Amt erfolgt und nicht statusbezogen«. Gemeint ist, Altkanzlern Privilegien nicht mehr automatisch zukommen zu lassen, sondern nur dann, wenn sie auch Aufgaben erfüllen, die gewissermaßen mit dem Geist des Amts vereinbar sind. Man stelle fest, dass Schröder »keine fortwirkende Verpflichtung aus dem Amt mehr wahrnimmt«, heißt es in dem Antrag offenbar in Anspielung auf seine Jobs in russischen Konzernen. Für Merkel, der erst vor wenigen Monaten neun Stellen genehmigt wurden, darunter zwei Chauffeure, ergäbe sich aus dem Antrag bislang keine Konsequenz.