Im Vergleich dazu kommt die Bundesregierung wie ein Bußzug schmerzensstolzer Flagellanten daher. Wirtschaftsminister Habeck gibt den Ton an, in Sachen Blut, Schweiß und Tränen liegt er meilenweit vorn. Aber auch ihm gerinnt das Ganze langsam zu allgemeinen Blablatüden: bis repetita non placent, Wiederholungen gefallen nicht. Gewiss, die Regierung macht sich vor aller Augen ehrlich. Drei Viertel der Deutschen fangen an, im Alltag Energie zu sparen, und Hamster wird noch das neue Hipster. Das ist alles gut so, niemand soll die Bürger in falschen Hoffnungen wiegen. Aber einfach nur fortgesetzt Bange machen, das geht auch nicht. Noch dazu lässt dieses Erwartungsmanagement der Bundesregierung und anderer öffentlicher Stellen Wladimir Putin groß und größer erscheinen, was weder klug ist noch gewollt sein kann: In ein paar Jahren, vielleicht schon im nächsten, spricht kaum noch jemand in Deutschland von Putins Gas, ist es nicht so? Dann kann er es an die Chinesen verkaufen, wenn er eine ausreichend große Pipeline zu Wege bringt und sie es ihm abnehmen. Als verlässlicher Lieferant dürfte er allerdings nirgendwo mehr gelten. Und tschüss.