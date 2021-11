Uniklinik-Chef über Warnstreik »Die Gesundheit der Bürger darf nicht als Druckmittel missbraucht werden«

Mitten in der Corona-Pandemie hat Ver.di zur Arbeitsniederlegung am Krankenhaus in Essen aufgerufen. Der Ärztliche Direktor kritisiert nun die Gewerkschaft – und wirft ihr Verantwortungslosigkeit vor.

Ein Interview von Alfred Weinzierl