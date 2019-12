Grüne Regierungsambitionen Links blinken, rechts abbiegen

An Selbstbewusstsein mangelt es der Grünen-Spitze in diesen Zeiten nicht. Warum auch, könnte man beim Blick auf die Umfragen sagen. Seit Monaten liegt die Partei konstant oberhalb der 20-Prozent-Marke, sie hat die SPD locker abgehängt, war zwischenzeitlich sogar in Schlagdistanz zur Union. Derweil wackelt die Große Koalition immer bedenklicher, ein Bruch und Neuwahlen im nächsten Jahr sind nicht ausgeschlossen.

Dann stünden die Grünen bereit. Man sei ja schon längst "in einer Rolle einer quasi Regierungspartei im Wartestand", konstatierte Robert Habeck im Sommer. Auf dem Parteitag im November legte der Vorsitzende nach. "Die Ära Merkel geht erkennbar zu Ende, eine neue Ära beginnt", sagte er. "Wir wollen die Weichen mitstellen. Wir werben um die Verantwortung dafür, die neue Zeit gestalten zu können."

Die Grünen wollen regieren, so viel ist klar. Weniger klar ist, mit wem sie sich am liebsten die Macht teilen wollen. Würden sie eine Koalition mit der Union eingehen, es wäre die erste auf Bundesebene? Oder bevorzugen sie ein Linksbündnis mit SPD und Linken? Oder gar die Ampel mit SPD und FDP? Auch die ist rechnerisch aktuell nicht völlig außer Reichweite.

Alles scheint möglich, was auch damit zu tun hat, dass die Grünen inhaltlich längst nicht mehr eindeutig zu verorten sind - was durchaus gewollt ist.

Manchmal wirken die Grünen linker als die SPD. Beispiel Mindestlohn: Die SPD will ihn "perspektivisch" auf zwölf Euro anheben, die Grünen sehen das als eine "Sofortmaßnahme". Oder sachgrundlose Befristungen von Arbeitsverhältnissen: Die SPD schreibt, sie wollen eine "wirksame Beschränkung". Die Grünen: "Sachgrundlose Befristungen wollen wir abschaffen". Die schwarze Null stellen beide infrage.

Bei der SPD werden solche Positionierungen auf dem Parteitag als Zeichen für ihren Linksruck interpretiert. Bei den Grünen aber bleibt eine solche Wertung aus.

Keine Partei für die Öko-Avantgarde

Das liegt am Spitzenpersonal. Das Führungsduo aus Annalena Baerbock und Robert Habeck ist nicht links, die beiden gehören zum Realo-Flügel, sind politische Pragmatiker. "Wir füllen die Leerstellen, die CDU und SPD lassen", hat Habeck im SPIEGEL-Interview in diesem Jahr gesagt. "Wir sind nicht mehr nur die Partei, die für eine kleine Avantgarde ökologische Politik macht."

Habeck hat in Schleswig-Holstein Jamaika verhandelt, mit dem CDU-Ministerpräsidenten Daniel Günther versteht er sich sehr gut. Auch zu Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann soll Habeck ein gutes Verhältnis pflegen. Kretschmann empfahl Habeck schon als Kanzlerkandidaten, im Südwesten führt er eine Koalition mit der CDU.

Die politische Unschärfe ist also Programm. Baerbock und Habeck wollen die Partei breiter aufstellen, sie in die Mitte führen, für Konservative wählbar machen. Beim Parteitag in Bielefeld trugen die Parteichefs und die Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt auf der Bühne schwarz-rot-gold, ihre Sommerreise im vergangenen Jahr stellten Baerbock und Habeck unter das Motto "Des Glückes Unterpfand". Für linke Wähler eher eine Zumutung.

Und wenn die Grünen den Kanzler stellen können?

Auch im kommenden Wahlkampf, sollte er früher oder später kommen, werden die Grünen sich zu keiner Koalitionsaussage hinreißen lassen. Und doch spricht einiges dafür, dass die Grünen-Spitze eigentlich lieber mit der Union gemeinsame Sache machen würde als mit SPD und Linkspartei. Oder zumindest damit rechnet, dass sie mit den Schwarzen regieren werden:

Sie haben eine Reihe von sozialpolitisch utopischen Forderungen vorgelegt. Hinter ihrem "Garantiesystem" verstecken sich Kosten von 7,5 Milliarden bis circa 50 Milliarden Euro jährlich - kaum vorstellbar, dass sie das realisieren wollen. Es wirkt fast, als wollten sie damit den Preis von Sondierungen hochtreiben.

In einer rot-rot-grünen Regierung könnten sie ihre Versprechen nicht halten - vor allem dann nicht, wenn sie stärkste Kraft würden und die SPD tatsächlich weiter nach links rückt. Auf einmal wären die Grünen in der Rolle des bürgerlichen Sparers. Damit würden sie aber viele Wähler enttäuschen.

Zwei Konzepte haben sie im vergangenen Jahr ordentlich ausgearbeitet und zum Teil mit Finanzierungsvorschlägen versehen. Eines war ein Investitionsprogramm, das in den nächsten zehn Jahren 300 Milliarden Euro für ökologische Infrastruktur vorsieht. Für Infrastruktur fordert sogar der arbeitgebernahe BDI Investitionen von 450 Milliarden Euro über die nächsten zehn Jahre. Hier hätte die Union jedenfalls Verhandlungsspielraum.

Das andere waren Sofortmaßnahmen zum Klimaschutz. Hier müssen die Grünen in einer Koalition schärfere Regeln erreichen - ansonsten können sie sich darauf einstellen, schon bald wieder in der Opposition zu landen. Das weiß auch die Union.

Auch unter führenden Grünen gibt es noch Fürsprecher für Rot-Rot-Grün. Aber sie werden weniger. Trotzdem würden die Grünen diese Koalition unter Umständen eingehen: Wenn sie stärkste Kraft werden und es für die Koalition reicht.

In dem Fall stellten sie den Kanzler oder die Kanzlerin. Und das könnten die Grünen sich nicht nehmen lassen.