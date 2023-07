Streit um Strecke in Niedersachsen Grüne werfen SPD-Chef Klingbeil »kleinkarierte Blockade« der Bahn vor

SPD-Chef Lars Klingbeil will nicht, dass die Bahn eine Neubaustrecke durch seinen Wahlkreis baut. Dafür kritisiert ihn der grüne Koalitionspartner nun harsch. Und Fridays for Future kündigt Proteste an.