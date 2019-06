Podcast "Stimmenfang" "Trauen Sie sich Kanzler zu, Herr Habeck?"

Der Podcast als Text zum Lesen

Sie wollen lesen, was im Podcast gesagt wird? Dann sind Sie hier richtig.

Das vollständige Transkript

[00:00:01] Yasemin Yüksel Willkommen zu "Stimmenfang", dem Politik-Podcast von SPIEGEL ONLINE. Ich bin Yasemin Yüksel.

[00:00:55] Yasemin Yüksel Vor ein paar Tagen war ich bei einem Termin der Grünen in Berlin-Pankow. Ein Besuch an der Parteibasis, um besser zu verstehen, was die Grünen gerade so erfolgreich macht.

[00:01:04] Constanze Siedenburg (B' 90/Die Grünen) So viele Leute habe ich in meiner Geschichte Sommerferientreffs um diese Uhrzeit bisher noch nicht hier gehabt. Aber daran merkt man eben auch, dass wir ein stark wachsender Kreisverband sind, so wie auch unsere Partei so viel Zuspruch bekommt, mit Recht.

[00:01:19] Yasemin Yüksel Der Wahlbezirk Berlin-Pankow hat über 400.000 Einwohner, ist also ziemlich groß und ziemlich grün. Bei der Europawahl gewannen die Grünen in Pankow mit einem Stimmenanteil von 31,3 Prozent. Stadtvierteln wie diesen haben die Grünen also zurzeit ihren Erfolg zu verdanken. Auch das wollen sie an dem Abend noch einmal feiern. Es geht außerdem um das neue grüne Grundsatzprogramm und dazu ist ein Gast aus der Bundespartei gekommen.

[00:01:43] Constanze Siedenburg (B' 90/Die Grünen) ...und wir uns sehr freuen, dass wir heute unseren Bundesgeschäftsführer Michael Kellner, der auch unser Mitglied hier im Kreisverband ist, zu Gast haben. Herzlich willkommen, Michael.

[00:01:53] Michael Kellner (B' 90/Die Grünen) Allen euch einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass hier so wahnsinnig viele da sind und darf ich mal fragen: Wer ist denn weniger als zwölf Monate in der Partei Mitglied? Super, herzlich willkommen, dass so viele neue. Darf ich mal fragen, was war dein Grund einzutreten?

[00:02:12] Besucherin Ich bin nicht Mitglied.

[00:02:17] Michael Kellner (B' 90/Die Grünen) Wirst du Mitglied werden? Man kann sofort beim Bundesgeschäftsführer eintreten. Dann kriegt der auch sofort eine Werbeprämie.

[00:02:27] Yasemin Yüksel Michael Kellner, der selbst um die Ecke in Pankow wohnt, holt sein Handy raus und ruft die Seite der Grünen auf.

[00:02:34] Michael Kellner (B' 90/Die Grünen) Ich gehe mal auf gruene.de, Mitglied werden. Da sind schon mehrere Leute hier eingetreten.

[00:02:39] Yasemin Yüksel Sofort an Ort und Stelle kann er die Frau nicht zum Parteieintritt bewegen, aber interessiert wirkt sie in jedem Fall.

[00:02:47] Michael Kellner (B' 90/Die Grünen) Herzlich willkommen ihr alle, die jetzt so frisch dabei sind. Wie gesagt, mich freut das, mich freut es auch, wenn es noch ein Mitglied mehr heute Abend wird. No pressure, ich komme am Ende noch mal darauf zurück.

[00:02:54] Besucherin Ich habe noch ein paar Bedingungen.

[00:02:55] Michael Kellner (B' 90/Die Grünen) Okay.

[00:02:58] Yasemin Yüksel Der Pankower Grünen-Kreisverband ist der drittgrößte in Berlin und hat rund 1.100 Mitglieder. Der Zulauf in den letzten Monaten ist hoch. So hoch, dass der Kreisvorstand Jens Haustein langsam Platzprobleme bekommt.

[00:03:10] Jens Haustein (B' 90/Die Grünen) Wir haben ein rasantes Wachstum. Wir haben jetzt - ich habe mal nachgerechnet - innerhalb des letzten Jahres sind um ein Viertel gewachsen. Auf der einen Seite freuen wir uns natürlich, dass viele Leute zu uns kommen. Übrigens auch alle Altersklassen: Junge und auch Ältere. Allerdings ist es auch eine Herausforderung. Wir stoßen an unsere Kapazitätsgrenzen. Wenn wir Veranstaltungen machen sind die Räume voll und die Leute erwarten natürlich auch was von uns.

[00:03:32] Yasemin Yüksel Das Interessante oder auch Schwierige in Pankow aus grüner Perspektive: Der Bezirk ist ziemlich divers. In Teilen ist es für die Grünen ein Heimspiel, zum Beispiel das Szeneviertel Prenzlauer Berg. Da wählen fast 50 Prozent Grün. An den Rändern im Norden liegt dagegen die AfD vorne. Zugespitzt treffen zugezogene Lifestyle-Ökos auf alteingesessene Berliner.

[00:03:53] Holger (B'90/Die Grünen) Es ist ein Bezirk, wo wir sehr viel tun müssen, gerade wenn man Richtung Französisch Buchholz oder so guckt, weiter in den Norden Richtung Speckgürtel. Im Prenzlauer Berg, da haben Sie schon recht, da haben wir eine sehr aufgeklärte, auch durchaus gut verdienende Klientel, aber die machen das ja jetzt nicht sozusagen, weil sie sich ein gutes Gewissen leisten können, sondern ich zum Beispiel, ich wohne im Prenzlauer Berg. Ich mache mir ernsthaft Sorgen und es geht mir nicht darum, Bioprodukte zu kaufen, damit ich mich gesünder ernähre, das ist vielleicht ein Nebenaspekt, sondern weil ich diese Landwirtschaft auch fördern möchte.

[00:04:25] Yasemin Yüksel Das ist Holger. Er ist seit September Grünen-Mitglied und steht damit also auch für den aktuellen Zulauf zur Partei. Gewählt hatte er die Bündnisgrünen schon lange. Dann im Herbst gab's für ihn drei Gründe einzutreten: die Klimakrise, das Spitzenduo Baerbock/Habeck...

[00:04:40] Holger (B'90/Die Grünen) ...und das dritte war tatsächlich ein SPIEGEL ONLINE-Artikel. Ein Kollege von Ihnen schrieb: Wer jetzt in die Politik eintreten wolle, möge dies bitte tun. Es sei, höflich formuliert, noch nicht zu früh. Das war der Schlusssatz dieses Artikels und dann habe ich noch abends um 22:30 Uhr online meinen Mitgliedsantrag ausgefüllt.

[00:04:59] Yasemin Yüksel Wie schätzen Sie denn als Jungmitglied - das kann man glaube ich sagen, noch nicht ganz ein Jahr - diesen momentanen Erfolg ein?

[00:05:06] Holger (B'90/Die Grünen) Also zunächst ist mein Eindruck nicht der, der gerne manchmal erzeugt wird, dass das jetzt ein Hype sei. Natürlich ist das für die Grünen, die bei der letzten Bundestagswahl 8,9, glaube ich, Prozent hatten, jetzt schon auch ein bisschen mit Wachstumsschmerzen verbunden, aber man sieht auch daran, dass jetzt so viele Mitglieder hinzuströmen, dass die Partei quasi atmend mitwächst. Als ich beigetreten bin, hatte der Kreisverband Pankow - ich weiß es nicht ganz genau - über 700 Mitglieder und jetzt müssten es um die 1.100 sein. Das heißt, in einem halben Jahr ist das schon ein signifikanter Zuwachs und mit den Leuten kommen auch die Fähigkeiten dieser Leute, mit den Leuten kommt auch das Engagement.

[00:05:45] Yasemin Yüksel Holger hat beispielsweise mit einer Kollegin aus dem Kreisverband einen Podcast für die Mitglieder gestartet. Demnächst soll die dritte Episode erscheinen. Vor Ort habe ich dann noch ein zweites Neumitglied gesprochen. Sascha ist 45 und vor einem halben Jahr eingetreten. Dass rechte Parteien in Deutschland stärker werden, hat ihn besorgt. Da wollte er einen Kontrapunkt setzen.

[00:06:06] Sascha (B' 90/Die Grünen) Für mich war dann einfach die Frage: Wenn ich mich politisch engagieren möchte, dann wann, wenn nicht jetzt?

[00:06:13] Yasemin Yüksel Aktuell macht er sich Gedanken, was die Herausforderungen des grünen Erfolgs sind.

[00:06:18] Sascha (B' 90/Die Grünen) Der Druck ist natürlich ganz klar stark und wir müssen eben auch klarmachen, dass wir eben mehr sind, als eine Ein-Themen-Partei, dass wir mehr sind als eine Klimawandel-Partei. Es ist sicherlich nichts, womit ich gerechnet habe, dass wir jetzt bei 20 Prozent stehen, dass wir jetzt in Umfragen zweitstärkste Partei sind, dass wir in manchen Gegenden stärkste Partei sind in Umfragen. Das ist sicherlich eine Entwicklung, die auch für mich überraschend kommt und für alle und die natürlich auch so ein bisschen Unsicherheit hat, weil wir wissen nicht genau: Wie groß ist eigentlich diese Basis? Sind wir eigentlich eine 20-Prozent-Partei oder ist das jetzt eine Blase, die irgendwann auch zerbersten wird?

[00:06:58] Yasemin Yüksel Ja und über diese größere Frage: Wohin führt der Erfolg der Grünen? Hält das? Wie lange hält das? Über all diese Punkte spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Amalia Heyer bei uns im "Stimmenfang"-Studio. Hallo, Amalia.

[00:07:08] Amalia Heyer Hallo.

[00:07:10] Yasemin Yüksel Amalia, du schreibst seit kurzem fürs Hauptstadtbüro des SPIEGEL über die Grünen. Du warst jetzt auch kürzlich beteiligt an einer Titelgeschichte über die Grünen. "Operation Kanzleramt" hieß das Stück. Fangen wir mal bei der Ausgangssituation an, die ist nämlich bei den Grünen eigentlich ganz schön verrückt. Die sitzen im Bundestag im Augenblick als kleinste Oppositionspartei, haben 2017 bei der Bundestagswahl 8,9 Prozent erreicht und kürzlich in der Sonntagsfrage sind sie auf Platz eins gelandet, ganz knapp vor der Union mit 26 Prozent. Wie hat die Partei das geschafft oder was ist seit 2017, seit der Bundestagswahl 2017 passiert?

[00:07:45] Amalia Heyer Da komm[t] natürlich mehreres zusammen. Viele sagen jetzt, die Schwäche der Gegner sei quasi derart eklatant, dass die Grünen eben diese Art der erhitzten oder überhitzten Umfragen einfahren. Mittlerweile haben sie aber, was sie selber immer auf ihren Podien bei Parteitagen proklamieren, und zwar Stimmung zu Stimmen machen, das ist ihnen jetzt gerade oder scheint ihnen wirklich zu gelingen. Stichwort Europawahl: 20,5, die konnten tatsächlich ihr Ergebnis von 2014 quasi verdoppeln.

[00:08:18] Annalena Baerbock (B' 90/Die Grünen) Was mich am meisten freut, was uns glaube ich alle am meisten freut: Ja, unser grünes Ergebnis, aber vor allen Dingen diese Wahlbeteiligung.

[00:08:24] Amalia Heyer Und eben auch in den zehn Kommunalwahlen, die mit dieser Europawahl stattfanden, haben sie auch eben sehr, sehr gut abgeschnitten.

[00:08:34] Yasemin Yüksel Du hast das jetzt selbst gesagt: Stimmungen sind keine Stimmen. Ich erinnere auch, dass einer der beiden Parteichefs, Robert Habeck, vor der Europawahl auf Instagram noch ein kurzes Video veröffentlicht hatte, da hatte er das auch so eingetütet.

[00:08:45] Robert Habeck (B' 90/Die Grünen) Morgen gilt es. Morgen ist Europawahl. Morgen kommt es entscheidend darauf an, dass sich das, was sich an gesellschaftlicher Stimmung aufgebaut hat, auch an Stimmen einlöst. Das ist natürlich ein ganz großer Unterschied, ob man am Telefon gefragt wird: Guten Tag, welche Partei würden Sie denn wählen, wenn am Sonntag Wahl ist oder ob man auch tatsächlich zur Wahl geht.

[00:09:04] Yasemin Yüksel Wie geht also die Partei mit diesem momentanen Erfolg um? Wie reagieren die darauf?

[00:09:11] Amalia Heyer Ich glaube, sie reagieren darauf erstmal sehr, sehr vorsichtig. Das ist so der Eindruck, den ich habe.

[00:09:17] Robert Habeck (B' 90/Die Grünen) Nein, wir haben keine Angst vor guten Wahlergebnissen, aber selbstverständlich wissen wir, dass wir eine Hoffnung wecken, die erfüllt werden muss und das hat Konsequenzen, nämlich nicht nur in Euphorie jedenfalls. Na klar, kurzfristig darf man sich freuen. Klar kann man sich kurz freuen, aber alle wissen, dass wir liefern müssen.

[00:09:46] Amalia Heyer Man ist skeptisch, eben geprägt durch diese Erfahrung, dass man immer mal wieder, auch in der jüngeren Geschichte der Partei, wirklich gut dastand und dass das dann immer alles in relativ kurzer Zeit in sich zusammenfiel wie ein Soufflé kann man sagen. Ja, das war immer relativ vehement, man hatte dann 20 Prozent und landete dann doch wieder bei Acht-komma-nochwas. Fukushima war zum Beispiel so ein Ereignis, nachdem die Grünen auch in Umfragen unglaublich gut dastanden. Wenn ich aber die kühne Analyse wagen dürfte, dann würde ich gerade tatsächlich sagen - und auch da wieder: da kommt eben mehreres zusammen. Es ist gerade tatsächlich eine besonders günstige Konstellation für die Grünen. Da ist eben erst mal dieser unheimlich schwache Gegner, der sich da in der Großen Koalition manifestiert. SPD und Union eben immer Graugesichtiger werden, dass sie seit langem schon ausgezehrt wirken, dass sie ja eigentlich da auch gar nicht mehr antreten wollten. Und dagegen kommen jetzt diese Grünen, die natürlich auch irgendwie viel Zeit jetzt in ihrer Komfortzone hatten in der Opposition und da kräftig herumgetüftelt haben und quasi ihren Auftritt poliert haben. Das liegt sicherlich auch zu einem Gutteil - das muss man ihnen einfach lassen - an den beiden Parteichefs.

[00:11:01] Yasemin Yüksel Du hast eben schon das Stichwort Fukushima benutzt. 2011, die Reaktorkatastrophe und der Tsunami in Japan, hatte unter anderem zur Folge, dass erstmals ein Grüner, Winfried Kretschmann, Baden-Württemberg übernommen hat als Ministerpräsident. Dennoch, die darauffolgende Bundestagswahl 2013 dann fiel für die Grünen nicht unbedingt gut aus. Was machen sie heute anders?

[00:11:25] Amalia Heyer 2013 war ja diese Wahl, die eigentlich ganz aussichtsreich startete und dann relativ schnell, also der Wahlkampf, in sich zusammenfiel, weil sie da ebenso wahnsinnig rechthaberisch und moralinsauer auftraten.

[00:11:39] Einspieler Zur Zukunft gehört es übrigens auch, dass wir wissen, was auf den Tisch kommt. Also mir schmeckt Massentierhaltung nicht. Wir brauchen artgerechte Tierhaltung und mehr ökologische Landwirtschaft. Sie sehen: Wir haben viel vor. Und dafür brauchen wir Ihre Hilfe. Übrigens, die Zeit für unseren Spot ist fast um. Wir finden, die Zeit von Schwarz-Gelb ist es auch. Am 22.09.: Zweitstimme Grün.

[00:12:05] Yasemin Yüksel Ich glaube, von dort kommt das Stichwort/Schlagwort "Verbotspartei" oder das Etikett/das Label "Verbotspartei".

[00:12:10] Amalia Heyer Genau und eben anderen Menschen sagen wollen, wie sie zu leben haben. Und da ist gerade auch Habeck so eine Symbolfigur der Gegenbewegung. Also der hat das damals schon stark kritisiert, dieses Auftreten und sagt eben: Wir müssen weg vom Individuum. Wir wollen nicht mehr den Menschen sagen, wie wir zu leben haben, sondern es liegt an uns, der Politik, der grünen Politik, das System zu ändern.

[00:12:36] Robert Habeck (B' 90/Die Grünen) Wenn ich gut bin kaufe ich ökologisch ein und koche und versuche, mir Zeit zu nehmen fürs Essen, aber ich lebe natürlich wie alle anderen Menschen auch gehetzt und gestresst. Und häufig genug vergesse ich zu essen und dann muss ich am Bahnhof schnell noch irgendwas mir reindrücken. Das passiert mir halt ganz genauso. Und dann ist es halt irgendein Brötchen, wo ich auch nicht dreimal danach frage, wie es gemacht wurde. Das heißt aber eben nicht, dass alle Menschen besser werden müssen, nur die Politik muss besser werden vor allem.

[00:12:59] Amalia Heyer Und damit hat er unglaublich viel Erfolg. Weil er halt sagt, im Kern: Wir wollen dasselbe, aber es ist eben nicht genug, dem Einzelnen zu sagen, du darfst nicht mehr rauchen, nicht mehr fliegen, kein Fleisch mehr essen, sondern im Gegenteil. Wir Politiker müssen die Bedingungen dahingehend ändern, dass das der Gemeinschaft, der Gesellschaft leichter fällt.

[00:13:20] Yasemin Yüksel Was glaubst du, wann kommt für die Grünen so eine Art Tag der Wahrheit oder Reality Check, weil logischerweise in der Opposition - du hast das jetzt Komfortzone genannt - da kann man natürlich viel fordernder auftreten. Da fällt es auch leichter, vielleicht unbequeme Positionen mal auszutesten. Wenn man dann auf der Regierungsbank mitsitzt, ist das ein ganz anderes Bild.

[00:13:43] Amalia Heyer Ich denke, du sagst es selber schon. Also allerspätestens auf der Regierungsbank, aber, ich denke doch, auch vielleicht schon etwas vorher, denn durch diese Wahlergebnisse jetzt, durch diese Umfragehöhen, die ja wirklich einen schwindeln lassen, ist es natürlich so, dass der Druck auf die Grünen wächst. Einerseits wächst natürlich der Druck, den sie auf die anderen ausüben und andererseits aber wächst ja auch auf sie selbst.

[00:14:07] Robert Habeck (B' 90/Die Grünen) Hätten Sie mich gestern Morgen gefragt: Was ist das beste Wahlergebnis, von dem man sich so etwas träumen erträumen kann? Dann hätte ich eine Zahl weit unter dem tatsächlichen Wahlergebnis gesagt. Das hat, glaube ich, alle unsere Erwartungen noch einmal übertroffen und macht uns auch ganz schön demütig.

[00:14:25] Amalia Heyer Und das heißt, jetzt mit total wolkigen Konzepten zu kommen und zu sagen: Ja, wir wünschen uns hier eine CO2-Bepreisung und da wollen wir Hartz IV rückabwickeln. Wir wollen eine Garantierente und eine Kindergrundsicherung und wie wir das alles finanzieren, ist eigentlich erst einmal egal. Also ich glaube, sowas wird jetzt auch nicht mehr lange weitergehen.

[00:14:47] Yasemin Yüksel Auf jeden Fall, glaube ich, Amalia, kann man ja sagen vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung bei den Grünen ist die Diskussion über eine mögliche Kanzlerkandidatur nicht ganz unrealistisch. Zumindest macht es für die Grünen gerade mehr Sinn, über einen Kanzler zu sprechen, als zum Beispiel für die SPD. Wie reagiert denn die Partei, wenn sie danach gefragt wird?

[00:15:08] Amalia Heyer Sie reagieren da wirklich ostentativ genervt, was natürlich wahnsinnig kokett ist. Wenn man so hoch liegt und das auch immer selbst untermauert, den eigenen Erfolg, denn da sind sie schon bei aller Skepsis sehr stolz drauf, also gerade die beiden Vorsitzenden Baerbock und Habeck, die dann recht schnell schmallippig werden, wenn dann eben diese Frage kommt.

[00:15:30] Annalena Baerbock (B' 90/Die Grünen) Die habe ich mehrfach beantwortet, dass für uns die Frage Kanzlerkandidatur nicht die ist, mit der wir uns jetzt zentral beschäftigen, weil das für uns derzeit nicht das zentrale Thema ist.

[00:15:41] Amalia Heyer Am Ende, denke ich, wird sich da auch dieser kühle Pragmatismus, den sie gerade immer so zur Schau stellen, daran zeigen. Wie gehen Sie mit dieser Frage um? Wenn man ihnen die Frage stellt, wenn man sie Habeck einzeln stellt, dann reagiert er wirklich kokett, genervt und zieht da alle Register, wenn man sie aber beiden ganz konkret stellt, dann sagen sie tatsächlich: Wir wollen dazu gar nichts sagen. Wir wollen da überhaupt nicht spekulieren. Und dann kann man quasi selbst anstelle der beiden spekulieren. Und da geht es dann so weiter, lassen sie einen so weit spekulieren, dass sie sagen quasi, wir treten sogar mit einer Doppelspitze in den Wahlkampf.

[00:16:16] Yasemin Yüksel Tatsächlich war ich vor wenigen Tagen auf einer Pressekonferenz in der grünen Parteizentrale hier in Berlin.

[00:16:22] Sprecher Ja, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz.

[00:16:25] Robert Habeck (B' 90/Die Grünen) Willkommen auch von meiner Seite.

[00:16:27] Yasemin Yüksel Neben Robert Habeck war an diesem Tag auch Franziska Schubert da. Die war für die Grünen im sächsischen Görlitz vor kurzem beinahe in die Stichwahl zum Amt des Oberbürgermeisters gekommen. Und weil du jetzt sagst: Stichwort "kokett". Auch ich habe vor Ort ihn noch mal zu diesem Thema "Wer wird denn nun Kanzlerkandidat?" gefragt. So hat er reagiert.

[00:16:46] Yasemin Yüksel Yüksel von SPIEGEL ONLINE. Herr Habeck, Sie haben verschiedentlich bei Kollegen diese Frage, Sie nennen das K-Frage, ja abgelehnt, vielleicht auch aus verständlichen Gründen aus Sicht der Grünen, aber einfacher fällt Ihnen vielleicht eine Antwort auf die generelle Frage: Haben Sie als Politiker Robert Habeck schon einmal überlegt, ob sie sich den Job eines Kanzlers zutrauen. Trauen Sie sich das zu?

[00:17:06] Robert Habeck (B' 90/Die Grünen) Ja aber ich habe doch eben schon gesagt: Vor allem traue ich mir zu zusammen mit Franziska Schubert in Sachsen und den anderen Kollegen in Sachsen einen Unterschied zu machen. Und das ist die Frage, die jetzt ansteht. Daraus wird sich dann der nächste Schritt ergeben und dann der nächste Schritt. Und dann wird rechtzeitig über alle weiteren Schritte entschieden werden.

[00:17:23] Yasemin Yüksel Ja, Amalia, ich würde sagen, ausweichend mindestens reagiert. Passt das so ins Bild, das du kennst aus Gesprächen, aus Interviews mit Robert Habeck, mit der Parteiführung Baerbock und Habeck zu dem Thema: Wer würde denn nun Kanzlerkandidat?

[00:17:36] Amalia Heyer Ja, ja, absolut. Das ausweichend-schwimmende, genau. Ich glaube, sie haben eben einen sehr, sehr guten Grund, das so zu machen, weil der Erfolg der Partei, wie ich vorher sagte, der beruht auch auf den beiden und ihrer Performance - und das ist sicher so - dann beruht er eben vor allem auf diesem Konzept der Einigkeit.

[00:17:56] Annalena Baerbock (B' 90/Die Grünen) Wir haben gerade als neuer Parteivorstand für uns sehr deutlich gemacht, schon letztes Jahr im Winter, dass wir glauben, dass so alte Muster, die es in der Politik gab - man ist stärker, indem man auf Schwächere draufhaut oder indem man schaut, wer ist eigentlich the one and only in the room, dass das nicht gerade das ist, wo junge Menschen oder Menschen generell Lust drauf haben, Politik zu machen und mitzugestalten, sondern dass es nur gemeinsam geht.

[00:18:21] Amalia Heyer Ich glaube, da haben die sich schon auch ganz schön aneinander gerieben. Sie sagen immer, es ist ihnen relativ leicht gefallen von Anfang an, weil sie beide quasi das gleiche Konzept hatten. Nichts bringt uns auseinander. Wir können das ja nur gemeinsam durchziehen.

[00:18:35] Robert Habeck (B' 90/Die Grünen) So soll es sein. Nach innen streitbar, nach außen in einer neuen Gemeinsamkeit diese Antworten zu durchdenken und zu durchringen. So stellen wir uns die Parteiarbeit vor und so wollen wir dann auch die Grünen sehen.

[00:18:51] Amalia Heyer Aber natürlich ist das manchmal schwierig. Und ich glaube, diese K-Frage birgt natürlich ganz große Sprengkraft für dieses symbiotisch-siamesisch scheinende Duo. Und wenn man die beiden zusammen auftreten sieht, dann habe ich mir am Anfang gedacht als ich bei den allerersten Veranstaltungen war, ich mache das ja auch wirklich noch nicht so lange, dass die unfassbar komplementär auftreten. Also dass wirklich der eine so viel weniger gut funktionieren würde ohne den anderen.

[00:19:23] Annalena Baerbock (B' 90/Die Grünen) Das ist immer, wenn man eine andere Perspektive einnimmt...

[00:19:25] Robert Habeck (B' 90/Die Grünen) Da habe ich mich doppelt gehört.

[00:19:25] Annalena Baerbock (B' 90/Die Grünen) ...dann ist das zwischendurch ein bisschen gestört.

[00:19:28] Robert Habeck (B' 90/Die Grünen) Aber solange ich nur mich höre und nicht dich ist alles in Ordnung. Ne, andersrum.

[00:19:34] Annalena Baerbock (B' 90/Die Grünen) Du solltest viel öfter auf mich hören im Allgemeinen, aber gut.

[00:19:36] Robert Habeck (B' 90/Die Grünen) Ja, das stimmt leider.

[00:19:40] Amalia Heyer Und deswegen wird das jetzt wirklich eine Herausforderung, schwieriger, je höher die fliegen sozusagen. Diese Flughöhe gemeinsam zu halten und deswegen ist es interessant zu beobachten, was das dann auch mit der Partei macht.

[00:19:53] Annalena Baerbock (B' 90/Die Grünen) Wir kreisen bei uns nicht um Personen und wir wurden ja selber oft dafür belächelt, dass gesagt wurde: Um Gottes willen, wie viele Köpfe gibt es denn jetzt? Vier oder sechs? Und wen soll man denn fragen? Und wer ist eigentlich der eine Kopf? Und das jetzt andere sagen: Mensch, die Grünen haben es ja auch einfacher, weil die haben eine Doppelspitze bei Fraktion und Partei, das bestätigt uns darin, dass es richtig ist, gemeinsam im Team zu agieren und auch in Wahlen als Doppelspitzen anzutreten.

[00:20:19] Yasemin Yüksel Amalia, ein Punkt noch. Es wird in diesen Tagen auch häufig so über den Politikstil der Grünen gesprochen. Auch zum Beispiel, was den Umgang mit sozialen Medien angeht. Wie würdest du das Auftreten der Grünen beschreiben?

[00:20:33] Amalia Heyer Ich würde tatsächlich sagen, dass das wirklich ein bisschen zeitgemäßer daherkommt. Das hat mir mal Ricarda Lang von der Grünen Jugend ganz anschaulich erzählt, dass sie selbst erstaunt war, dass ihre Partei die einzige ist, die auf Instagram so viele Follower hat und irgendwie kommen da täglich ich weiß nicht wie viele neue Mitglieder zur Grünen Jugend über Instagram. Ist auch nicht so, dass die jetzt super interessiert sind, sagen, wir wollen unbedingt hier Parteisoldat werden, sondern die fragen dann auch einfach mal - wie gesagt, das kommt jetzt von Ricarda Lang, die hat mir das so erklärt. - können wir da mithelfen? Oder auch der Bundesgeschäftsführer hat gesagt, der kann unheimlich auf Freiwillige zurückgreifen und die für den Wahlkampf mobilisieren. Und das zeigt einfach, dass diese Partei schon auch in dieser Richtung was richtig macht, weil sie einfach eine Teilhabe garantiert, die bei den anderen vielleicht schwieriger ist, weil man da diese, ich sage jetzt mal, länger gewachsenen Strukturen hat. Man hat viel mehr Ochsentour, man hat natürlich dieses noch viel stärkere hierarchische Gefälle, das ja in Deutschland sehr oft so ein Altersgefälle ist. Der Älteste, der am längsten dabei ist, hat das meiste zu sagen und das stimmt dann auch immer und das wird dann von den Jüngeren abgenickt. Da spielt natürlich auch die Größe der Parteien. Die anderen haben so, weiß ich nicht, 400.000 Mitglieder ungefähr, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger und die Grünen haben halt 80.000. Zwangsläufig hast du da einen ganz anderen Mitmachmodus. Du wirst gebraucht. Wenn du dich nicht ganz blöd anstellst, kannst du - wenn man das mal rechnet, wenn die bei 25 Prozent tatsächlich bleiben würden...

[00:22:18] Robert Habeck (B' 90/Die Grünen) Naja, die größte Herausforderung mit Blick auf die Kommunalwahlen ist erst mal eine mathematische. Wir haben 80.000 Mitglieder über den Daumen und in einigen Städten an die 40 Prozent geholt. Andere Parteien haben 450.000 Mitglieder und in einigen Städten 15 Prozent geholt. Rein numerisch heißt das, dass alle, die bei den Grünen nicht bei drei sagen 'Wir machen nicht mit', irgendein Mandat oder ein Amt übernehmen müssen.

[00:22:42] Amalia Heyer Aber ich glaube, deswegen ist die Partei eben auch jetzt gerade für viele anziehend und hat innerhalb von drei Monaten haben die 3.000 Mitglieder gewonnen. Als ich anfing waren sie bei 77.000, jetzt sind sie bei über 80.000, wie gesagt, immer noch klein, aber Tendenz steigend.

[00:23:02] Yasemin Yüksel Lass uns zum Schluss noch mal in Richtung Landtagswahlen im Osten schauen. Das wird definitiv ein Realitätscheck für die Grünen. Sachsen, Brandenburg und Thüringen werden wählen im September und Oktober und diese anstehenden Wahlen, das war auch Thema auf der Pressekonferenz, auf der ich kürzlich war.

[00:23:16] Robert Habeck (B' 90/Die Grünen) Die nächsten Wahlen sind die Wahlen in Brandenburg und in Sachsen und die werden entscheidender noch werden, als die Wahlen, die wir hatten. Und der Fokus scheint mir manchmal etwas verrutscht zu sein vor lauter Nervosität über "hätte", "wenn" und "aber" bei Neuwahlen sieht man einfach nicht den nächsten Schritt. Und der nächste Schritt der demokratischen Auseinandersetzung findet für alle Parteien vor anspruchsvollen Herausforderungen statt.

[00:23:38] Yasemin Yüksel Habeck sprach von einer neuen Rolle, die man versuchen möchte einzunehmen im Osten und vielleicht auch von einer zweiten Chance, die man bekommen kann. Wie würden Sie vielleicht selbstkritisch sagen, welche Fehler haben dann die Grünen in den Ostbundesländern in der Vergangenheit gemacht? Warum lief es da zuletzt eher nicht so gut?

[00:23:56] Robert Habeck (B' 90/Die Grünen) Ich würde für mich, als jemand aus Schleswig-Holstein, der '89 politisch interessiert wie nix war, einfach schamvoll einräumen, dass wir - wobei ich damals noch kein grünes Mitglied war, aber auch die Westgrünen einfach nicht hingeschaut haben und uns um alles Mögliche gekümmert haben, aber nicht um Fragen der deutschen Einheit, möglicherweise gebrochene Biografien in Ostdeutschland. Mit anderen Worten: wir, die westdeutschen Grünen, Typen wie ich haben es den Kolleginnen wie Franziska 30 Jahre ganz schön schwer gemacht.

[00:24:27] Amalia Heyer Typischer Habeck.

[00:24:27] Yasemin Yüksel Ist ein typischer Habeck, sagst du?

[00:24:29] Amalia Heyer Ein typischer Habeck, genau. Es ist fast so eine rhetorische Figur bei ihm und ich habe ihn jetzt auch ein bisschen im Osten begleitet und das ist das auch bei jedem Auftritt, er kann natürlich auch nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, aber bei jedem Auftritt kommt genau, wird das vorne rangestellt. Seine eigene Ignoranz, sage ich mal, die er jetzt entdeckt hat und sein Mea Culpa und sagt: Jetzt ist es anders. Was immer sehr gut ankommt, muss man sagen. Ist gut gemacht, wahrscheinlich.

[00:24:58] Yasemin Yüksel Genau, die Frage, die sich für uns als politische Beobachter da anknüpft: Verfängt das? Also funktioniert das? Wird das als authentisch wahrgenommen, dass da jemand kommt und sagt 'Ich habe Fehler gemacht. Ich versuch's jetzt mal anders'? Darum die Frage: Was sagst du, worauf wird es für die Grünen bei diesen Landtagswahlen im Osten ankommen?

[00:25:16] Amalia Heyer Doch, ich glaube schon, dass das authentisch rüberkommt und ich will ihm auch nicht absprechen, dass es wie gesagt nicht ehrlich gemeint ist, es ist nur wie gesagt typisch Habeck, der das eben voranstellt und damit dann eben noch einen größeren Erfolg einfährt, als würde er sagen: Ne, so war es gar nicht und ich habe immer meine volle Aufmerksamkeit auf den Osten gelenkt und was weiß ich was. Die Grünen sind sich, glaube ich, ganz klar bewusst, dass sie da jetzt nicht mit 25 Prozent rechnen können. Sie sagen auch selbst, dass diese Prozentfrage am Ende so ein bisschen zweitrangig ist, was man ihnen da, glaube ich, auch abnehmen kann. Aber es sollte flächendeckend passieren, sprich: Wir wollen nicht rausfallen aus den Länderparlamenten, in denen wir drin sind und vor allem, dass sich am Image was verändert. Dass man eben nicht als diese besserwissende, besserverdienende Wessi-Partei wahrgenommen wird, die quasi die Luxusprobleme pflegt, sondern dass man auch hier als eine große, wichtige Volkspartei oder Volkspartei-werdende Formation wahrgenommen wird, die durchaus die Interessen von allen vertritt, eben auch der Ostdeutschen.

[00:26:28] Yasemin Yüksel Vielen Dank, Amalia, für deine Beobachtungen. Ich freue mich sehr, dass du hier gewesen bist und bis bald.

[00:26:34] Amalia Heyer Danke schön.

