Auch unter den Anhängerinnen und Anhängern der Grünen gibt es eine wachsende Offenheit mindestens für den sogenannten Streckbetrieb. Bei diesem Modell würden die drei verbliebenen AKW nicht zum Jahresende wie eigentlich vorgesehen abgeschaltet. Stattdessen würde bis ins neue Jahr hinein die letzte Energie aus den alten Brennstäben erzeugt. Etwa 52 Prozent der Grünenanhängerinnen und -anhänger sind dafür, die drei Akw bis zum Sommer laufen zu lassen. Das ist bemerkenswert für eine Partei, die maßgeblich aus der Antiatomkraftbewegung heraus entstand.

Skepsis in der Fraktion

In der Fraktion und Partei herrscht allerdings auch größere Skepsis als an der Basis. Atomkraft sei unflexibel, teuer, produziere gefährlichen Müll, für den es noch kein Endlager gebe und sei, wie man an Frankreich sehe, auch nicht widerstandsfähig in der Klimakrise, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Julia Verlinden. In Frankreich ist gerade etwa die Hälfte des Reaktorparks nicht im Einsatz: »Verantwortungsvolle Politik minimiert Gefahren für die Bevölkerung.«