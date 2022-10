Die Lage am Morgen

Leider hat Lauterbachs Fokus auf die Pandemie, manche nennen es Obsession, dazu geführt, dass die Architektur des restlichen Gesundheitssystems in Deutschland instabil ist. So drohen den Versicherten nächstes Jahr höhere Krankenkassenbeiträge, weil im System ein zweistelliges Milliardenloch klafft, wie unser Wirtschaftsteam im neuen SPIEGEL berichtete. Auch die Lage der Krankenhäuser ist dramatisch. Der Grünen-Politiker Janosch Dahmen warnt im SPIEGEL: »Vielerorts sind insbesondere die Notaufnahmen und der Rettungsdienst völlig überlastet. Sie können ihre Patienten im Notfall nur noch schwer einer geeigneten Klinik zuweisen oder auf weiterversorgende Stationen verlegen.«

Doch auf der Gesundheitskonferenz, wird Lauterbach unter Leuten sein, die das Coronavirus noch so ernst nehmen wie er. Im Rest Deutschlands ist die Disziplin für Masken, Tests und Abstandsregeln stark gesunken, und das gilt auch für die Autorin dieser Zeilen.

Auch die meisten Delegierten der Grünen tanzten ausgelassen und ohne Maske auf der Party ihres Bundesparteitags. Kein Wunder: Der DJ und Grünen-Chef Omid Nouripour spielte echte Party-Klassiker aus den 90er Jahren, wie »Jump around« von House of Pain.

Seither hat Nouripour doppelt Ärger, nicht nur wegen der Masken. Der Text von »Jump around« sei sexistisch und gewaltverherrlichend, heißt es, da würden Polizisten beleidigt und Waffen bejubelt (wobei letzteres für Grüne ja neuerdings ok ist, je nach Weltregion). So ein Song bei den Grünen, das sei Doppelmoral, rufen die Kritiker. Was sind das wohl für Leute, die sich an Wochenenden hinsetzen und amerikanische Songtexte der 90er Jahre ins Hochdeutsche übersetzen und auf Grünen-Tauglichkeit prüfen? Wo doch klar sein müsste, dass grüne Partymäuse im Zweifel eh nur die Worte »Jump! Jump!!!!« erkennen und mitgrölen? Dieser Song soll ein Beleg dafür sein, dass Nouripour oder gar sämtliche Grüne es nicht ernst meinen mit den Frauenrechten? Was würden die Rapper von House of Pain wohl dazu sagen? Vermutlich so etwas wie: »Bitch, please!« Aber in seriösen Newslettern verbieten sich solche Worte.

Liberale Aggression