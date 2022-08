Neben Pellmann hatte auch Parteichef Martin Schirdewan zum Protest gegen die geplante Gasumlage aufgerufen. Bedenken, dieser könnte die Gesellschaft spalten, wies er in den ARD-»Tagesthemen« zurück: »Diejenigen, die die Gesellschaft spalten, sind die in der Bundesregierung vertretenen Parteien, indem sie eine unsoziale Politik umsetzen, die vor allem zu Lasten der Bevölkerungsmehrheit geht. Dass sich da Unmut regt in der Bevölkerung, ist doch ganz natürlich. Wir als Linke streben an, einen heißen Herbst gegen die soziale Kälte der Bundesregierung zu organisieren.«