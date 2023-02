SPIEGEL: Die Chefin Ihrer Bundestagsfraktion, Amira Mohamed Ali, hat gesagt, die SPD sei in der Panzerfrage umgefallen wie die Sozialdemokraten 1914 bei der Zustimmung zu den Kriegskrediten. Würden Sie es als gerecht empfinden, wenn man der Linken die geheimen Waffendepots der DDR vorwirft? Der vermeintliche Friedensstaat exportierte Waffen in die ganze Welt.

Schirdewan: Was mir vor allem Sorge macht, ist die zugespitzte Rhetorik in der Regierung. Ich sehe bei einigen schon Kriegsbesoffenheit. Einzelne Politiker von FDP und Grünen versuchen, sich zu profilieren und scheinen die historische Dimension nicht zu begreifen. Dass auch mal Linke in der Opposition zuspitzen, das ist so. Ich versuche bei diesem Thema eher ruhige Töne anzuschlagen.

SPIEGEL: Sie haben gerade von »Kriegsbesoffenheit« gesprochen, andere Linke ziehen über vermeintliche »Kriegstreiber« und »Nato-Freunde« her. Wo ist da der Unterschied?

Schirdewan: Die Debatte ist oft vergiftet. Persönliche Angriffe zerstören die politische Kultur. Ich wünsche mir die Rückkehr zu einer Debatte, die auf Verletzungen verzichtet und es uns erlaubt, die möglichen Optionen mit Besonnenheit zu diskutieren.