Vor allem aber richtet sich das Papier indirekt auch gegen Fraktionschef Dietmar Bartsch. Bartsch hält seit Jahren seine schützende Hand über Wagenknecht. Im Papier ist nun von einer »hartnäckig tolerierten Koexistenz« die Rede, die eine lang anhaltende Erosion der Linken bewirke.

Partei auf Distanz

Wagenknecht gilt als bekannteste Politikerin der Linken, ist aber in ihrer Partei bei vielen umstritten. Als Wagenknecht jüngst im Bundestag der Regierung vorwarf, einen Wirtschaftskrieg gegen Russland angezettelt zu haben, distanzierten sich sämtliche Funktionsträger von ihr.

Mit ihren vor allem auf YouTube und in Talkshowformaten präsentierten Positionen halte sie sich nicht an die Parteilinie, so der Vorwurf. Statt für soziale Gerechtigkeit einzustehen, sorge sie für eine Spaltung, wenn sie sich abfällig über den Schutz von Geflüchteten und queeren Menschen äußere oder den Klimaschutz belächele. In ihrem Buch »Die Selbstgerechten« war Wagenknecht hart mit ihrer eigenen Partei ins Gericht gegangen und hatte der Linken vorgeworfen, sich in Identitätspolitik zu verheddern, statt originär für die Rechte deutscher Arbeitender einzustehen. Wagenknecht selbst bezeichnet sich als »linkskonservativ«.