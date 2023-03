Neben der Absenkung der Fünfprozenthürde macht Behnke weitere Vorschläge. So brachte er einen »multikriteriellen Mechanismus« ins Spiel. Demnach wären zum Einzug ins Parlament fünf Prozent der Stimmen bundesweit notwendig, zehn Prozent in mindestens vier Bundesländern oder jeweils mindestens 30 Prozent in so vielen Bundesländern, die zusammen (oder allein) mindestens zehn Prozent der Bevölkerung enthalten.