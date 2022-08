»Wichsvorlage«-Skandal in Rheinland-Pfalz Linken-Schatzmeister rechnet mit Partei ab

Weinand schrieb demnach in einer E-Mail an den Kreisvorsitzenden Roger Mallmenn am 29. Juli: »Die Linke hat fertig! Hier weiter Zeit zu verschwenden, macht keinen Sinn.«

Der Landesverband werde von »Alphamännchen« geführt, die »alle anderen als bescheuert« darstellen. »Mir ist das zu blöde«, so Weinand. Und zudem: »Ich werde zum Landesparteitag meine Konsequenzen ziehen und mich verabschieden. Den Kindergarten mach ich nicht mehr mit.«