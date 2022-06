»Wir brauchen mehr Team, weniger Ich-AG«

Der Sieg Wisslers gilt nun als deutlicher Gewinn des Parteiestablishments, bereits zuvor unterlag das Lager um Ex-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht in einer Abstimmung zur Ukrainefrage. In ihren Reden hatten Wissler wie Reichinnek die Einheit der Partei beschworen. »Der politische Gegner sitzt nicht in der Partei, sondern außerhalb. Wir brauchen mehr Team, weniger Ich-AG«, sagte die Parteichefin.

Die Strategie einiger Linken, Menschen auf persönlicher Eben anzugreifen, müsse aufhören, betonte auch Reichinnek. Zugleich hatte sie Spitzen gegen die Parteichefin verteilt. Sie wolle mehr machenn, »als nur an ein paar Haustüren zu klopfen«. Die Öffentlichkeitsarbeit der Partei müsse deutlich überarbeitet werden. Wissler hatte zuvor betont, die Linke müsse wieder mehr ins direkte Gespräch mit potenziellen Wählerinnen und Wählern kommen.