Wohnungskonzern in der Krise Linkenchefin Wissler regt staatliche Abwicklung von Vonovia an

Beobachter fürchten, dass schon bald die Mieten angezogen werden. Bisher stiegen die Mieten bei Vonovia in den vergangenen fünf Jahren zwischen drei und vier Prozent. Vonovia hatte sich 2021 in einem Deal mit dem Berliner Senat zugleich verpflichtet, in Berlin für drei Jahre die Mieten nur um jährlich maximal 1 Prozent zu erhöhen – die Stadt kaufte dafür 20.000 Wohneinheiten ab.