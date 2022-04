Wissler, die vor ihrer Bundeskarriere den Fraktionsvorsitz der hessischen Linken innehatte, habe sich nichts zuschulden kommen lassen, sagte der stellvertretende Landesvorsitzende Michael Erhardt in Frankfurt am Main . Co-Landeschefin Petra Heimer ergänzte, es könnten bislang keine konkreten Zahlen zu Opfern oder Beschuldigten genannt werden. Nach Angaben des Landesvorstands soll nun aber eine »Kultur des Hinschauens« entwickelt werden.

Im SPIEGEL hatten Betroffene mutmaßliche Fälle sexualisierter Gewalt in der hessischen Linkspartei öffentlich gemacht. Dokumente zeugen von einer Machokultur, in die auch Wisslers ehemaliger Lebensgefährte involviert ist. Nach der SPIEGEL-Veröffentlichung am vergangenen Freitag sollen sich über 30 weitere Personen bei Ansprechpartnern der Linksjugend 'solid gemeldet haben und diesen von sexuellen Übergriffen in der Partei berichtet haben. Mittlerweile soll es sich also um insgesamt rund 60 mutmaßliche Betroffene handeln. Unter den Beschuldigten, so erklärt es Sarah Dubiel, die Bundessprecherin der Nachwuchslinken, sollen auch Bundespolitiker sein.