Nach dem überraschenden Rücktritt von Co-Chefin Susanne Hennig-Wellsow will die Linken-Vorsitzende Janine Wissler die Partei bis auf Weiteres allein weiterführen. Das teilte ein Parteisprecher nach einer Krisensitzung des Bundesvorstands am späten Abend der Nachrichtenagentur dpa mit. Wissler habe eine entsprechende Bitte des Bundesvorstands angenommen.

Am Mittag hatte Hennig-Wellsow ihren Rücktritt bekannt gegeben und als Gründe unter anderem den Umgang mit Sexismus in der Linken angegeben. Es seien »eklatante Defizite« in der Partei offengelegt worden, teilte sie mit. »Ich entschuldige mich bei den Betroffenen und unterstütze alle Anstrengungen, die jetzt nötig sind, um aus der Linken eine Partei zu machen, in der Sexismus keinen Platz hat.«