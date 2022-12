»Es wird nicht so bleiben, wie es ist«

Schirdewan nahm Wagenknecht nun ausdrücklich gegen den Vorwurf in Schutz, sie drifte politisch nach rechts. »Sahra Wagenknecht ist bestimmt keine Politikerin, die AfD-Positionen vertritt«, sagte der Parteichef. »Wir arbeiten an einer klaren Sprache, auch an einer gewissen Zuspitzung.« Doch seien sich alle in der Partei alle einig, dass es keine Vermischung nach rechts geben dürfe. »Wir haben klare Kante gegen rechts, wir haben eine antifaschistische Tradition, und die werden wir auch weiter stärken. Alle, die sich in der Öffentlichkeit äußern für die Partei, müssen dieser Verantwortung auch nachkommen.«