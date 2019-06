Linken-Doppelspitze in der Fraktion Co-Chefin für Bartsch gesucht

Nach dem angekündigten Rückzug von Sahra Wagenknecht als Fraktionsvorsitzende der Linken zeichnet sich weiterhin keine Nachfolgelösung ab. Nach dem schlechten Ergebnis für die Linke bei der Europawahl wurde die Entscheidung über eine neue Fraktionsspitze bereits von Juni auf November verschoben. Die ostdeutschen Landesverbände hatten sich mit Verweis auf die bevorstehenden Wahlen für einen Verbleib Wagenknechts ausgesprochen.

Das Frauenplenum der Fraktion will nach Informationen des SPIEGEL nun zumindest eines durchsetzen und festlegen: die grundsätzliche Verankerung der Doppelspitze. Sie soll ohne Ausnahmen gelten, auch in Interimsphasen. "Aus frauenpolitischer Sicht ist die Wahl einer mindestquotierten Doppelspitze eine inhaltliche Entscheidung und keine personelle Frage", schreibt Cornelia Möhring, frauenpolitische Sprecherin, in einer Mail an ihre Fraktionskollegen.

Kurz zuvor war darüber diskutiert worden, dass der Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch die Fraktion für eine Übergangszeit allein führen solle. Der ehemalige Fraktionschef Gregor Gysi hatte sich offen dafür ausgesprochen.

Große Mehrheit für Doppelspitze

Doch die Frauen in der Fraktion wehren sich nun dagegen. "Ich habe als frauenpolitische Sprecherin eine klare Haltung zum Thema und mich in der Verantwortung gesehen, ein Votum des Frauenplenums der Fraktion zu erwirken", so Möhring. Eine große Mehrheit der Plenumsfrauen votierte für die Doppelspitze. "Von der Fraktion erwarten wir, dass sie diesem Votum folgt", heißt es in der Mail.

Doch die Suche nach einer Frau an Bartschs Seite gestaltet sich schwierig. Zunächst hatte die Parteivorsitzende der Linken, Katja Kipping, ihren Verzicht erklärt - wohl weil sie erkannt hat, dass sie unter den Genossen in der Fraktion zu wenige Befürworter hat.

Ihre Vertraute Caren Lay, bisher stellvertretende Vorsitzende, zeigte Interesse an der Kandidatur. Doch auch in ihrem Fall ist unklar, ob sie eine Mehrheit in der Fraktion überzeugen können wird. Insbesondere der Wagenknecht nahe stehende Flügel der Fraktion dürfte sich mit einer solchen Lösung kaum zufriedengeben.