Am Ende nützte der Protest nichts – der Leitantrag aus dem Parteivorstand setzte sich mit deutlicher Mehrheit durch. Darin werden ein sofortiger Waffenstillstand, ein russischer Rückzug und Verhandlungen gefordert. Und weiterhin ein klares Nein zu Rüstungsexporten. Der realpolitische Widerspruch der Linken bleibt damit bestehen: Solidarität bekunden, aber keine Waffen liefern? Das mag das Gros der Partei hinter dem Leitantrag versammelt haben, eine Lösung für die Ukraine ist es nicht.

2. Die MeToo-Debatte

Die Linke stellte sich tatsächlich der internen MeToo-Debatte. Am Freitagabend hatte der Jugendverband eine sehr eindrückliche Diskussion auf der Bühne organisiert. Es wurden erschreckende Protokolle von Betroffenen vorgelesen, auch die Wortmeldungen danach waren sachlich und der Angelegenheit angemessen. In keinem Moment des Wochenendes war es in der Erfurter Messehalle derart still im Raum.

Seit der SPIEGEL die Vorwürfe im hessischen Landesverband enthüllt hatte , war ein Sturm durch die Partei gegangen. Die Partei gelobte an vielen Stellen Besserung und setzt auf eine externe Anlaufstelle.

Völlig deplatziert war die Rede von Gregor Gysi am Samstag, der darüber sprach, die Partei dürfe sich nicht mit Nebensächlichkeiten beschäftigen und nannte das Gendern als Beispiel. Tatsächlich hatte das Thema aber in Erfurt überhaupt keine Rolle gespielt, Gysis Redebeitrag wurde so aufgenommen, als richte er sich gegen die MeToo-Debatte, welche die Partei am Freitagabend gerade so gut geführt hatte.

Einen Zwischenfall gab es auch bei der Wahl von Wissler, als danach eine junge Frau ihre Erlebnisse schilderte und ihren Unmut über die Wahl ausdrückte. Die Partei zeigte ihr hässliches Gesicht im Umgang mit den Vorgängen. Ein verwirrter Mann brüllte »Verpiss dich« zu der jungen Frau, andere buhten, manche Delegierte machten Grimassen.

In den Schlussminuten des Parteitags übten sich Wissler und die Linksjugend in Versöhnung: Die Parteichefin warb um Unterstützung der Delegierten für einen Antrag des Jugendverbandes, die Linke möge eine Mitgliederbefragung zu Erfahrungen mit Sexismus durchführen. Auch wenn längst nicht alle Jungen der Parteichefin das Engagement abkaufen – der Antrag wurde angenommen.

3. Die neu-alte Parteispitze

Mit Wissler und Schirdewan wird politisch der frühere Kurs fortgesetzt . Wissler steht für das linke Lager, Schirdewan ersetzt für die Realpolitiker die zurückgetretene Susanne Hennig-Wellsow. Die entscheidende Frage wird sein, ob das neue Duo harmonisiert. Wissler und Hennig-Wellsow hatten kaum miteinander gesprochen. Bei der Außenpolitik waren sich die beiden Frauen regelmäßig uneinig. Ob Schirdewan besser mit Wissler umgehen kann, ist offen.

Noch schwieriger könnte die Zusammenarbeit mit dem neugewählten Bundesgeschäftsführer Tobias Bank werden. Der Ex-Fraktionsmitarbeiter gilt als Getreuer von Fraktionschef Dietmar Bartsch, der traditionell ein schlechtes Verhältnis zur Parteispitze pflegt. Die neue Konstellation könnte eine Chance sein, den ewigen Streit zwischen Partei und Fraktion zu befrieden. Sie könnte die Situation aber auch noch schwieriger machen.