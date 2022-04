Nach SPIEGEL-Enthüllungen Linkspartei bittet Opfer sexueller Übergriffe um Entschuldigung

Die Linke liegt in Trümmern, Fraktionschef Bartsch ruft nach Bekanntwerden mutmaßlicher sexueller Übergriffe in der Partei zur Einheit und Aufklärung auf. An die Opfer wandte sich der Parteivorstand mit einer Entschuldigung.