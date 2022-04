In der Krisensitzung des Linken-Parteivorstands wurde am späten Mittwochabend der Beschluss gefasst, die Vorwürfe sexueller Übergriffe in der Partei von externen Expertinnen und Experten untersuchen zu lassen. Ebenso hat die Linke der Parteivorsitzenden Janine Wissler vorerst das Vertrauen ausgesprochen, die Partei bis zum nächsten Wahlparteitag zu führen. Die Vorsitzende war zuletzt unter Druck geraten. Hintergrund waren die Vorgänge in ihrem Heimatlandesverband Hessen.

»Auf Bundesebene wird ein Unterstützer*innen-Pool aufgebaut, mit Genoss*innen und ggf. Externen, die professionell und qualifiziert helfen können. Die Vertrauensgruppen bzw. -personen können so nach einem Gespräch mit Betroffenen sofort an die richtige Stelle verweisen, wenn gewünscht«, heißt es in dem Beschluss. Überdies solle eine »unabhängige Beratungsstruktur« eingerichtet werden, »die aus erfahrenen Frauen aus feministischer Anti-Gewaltarbeit und Betroffenenunterstützung sowie erfahrenen Anwältinnen besteht. Sie soll die weitere Aufklärung der bekannt gewordenen Fälle mit betreuen, Anlaufstelle für künftige Betroffene sein und Vorschläge für den Umgang erarbeiten«.

Ursprünglich waren weitreichende Entscheidungen erst für das Wochenende von der Linkenführung vorgesehen, wurden aufgrund der aktuellen Entwicklungen aber vorgezogen. Am Nachmittag hatte Susanne Hennig-Wellsow ihren Rücktritt erklärt und darin unter anderem als Grund auch den Umgang ihrer eigenen Partei mit den Vorwürfen sexueller Übergriffe genannt.

Nach der SPIEGEL-Veröffentlichung am vergangenen Freitag sollen sich über 30 weitere Personen bei Ansprechpartnern der Linksjugend 'solid gemeldet haben und diesen von sexuellen Übergriffen in der Partei berichtet haben. Mittlerweile soll es sich also um insgesamt rund 60 mutmaßliche Betroffene handeln. Unter den Beschuldigten, so erklärt es Sarah Dubiel, die Bundessprecherin der Nachwuchslinken, sollen auch Bundespolitiker sein.

Wie es von Anwesenden heißt, äußerte sich auch Parteichefin Wissler zu Beginn der Sitzung knapp und erklärte, die Vorwürfe ernst zunehmen. Zu ihrer eigenen Rolle verwies sie auf ihr älteres Statement, in dem sie Anschuldigungen zurückwies, nicht frühzeit in Hessen agiert zu haben. Mögliche Urwahl bei Linke in Gespräch Im Bundesvorstand soll sich nun ein Großteil hinter Wissler gestellt und Solidarität bekundet haben. Jedoch gab es auch mehrere kritische Nachfragen, etwa von dem sächsischen Landesvorsitzenden Stefan Hartmann. Dieser soll Wisslers bisherige Stellungnahme als unzureichend bezeichnet haben, wie dem SPIEGEL berichtet wurde. Erhebliche Kritik gab es auch an der Kommunikation im Umgang mit dem Aufkommen des Skandals. Einige Vorstandsmitglieder wiesen darauf hin, dass die interne Vertrauensabstimmung zu Wissler explizit vorsieht, ihr nur bis zum kommenden Wahlparteitag das Vertrauen auszusprechen.

Die Linke diskutiert derzeit noch, ob schon beim anstehenden Parteitag im Juni die Spitze neugewählt werden soll oder erst im November, wie es ursprünglich vorgesehen war. Dann hätte Wissler die Möglichkeit, sich wieder für das Amt zu bewerben. Zur Debatte steht auch eine Abstimmung aller Mitglieder über die neue Parteiführung, um die Linke nach jahrelangen inneren Streit zu befrieden.