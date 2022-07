Die Linke Proteste gegen Kürzung bei Förderung Langzeitarbeitsloser

Mittelfristig sollen offenbar vor allem die Mittel für mehrjährige Förderungen weitgehend abgeschmolzen werden. Bis 2029 werden die Fälligkeiten entsprechender Verpflichtungsermächtigungen der Planung zufolge auf jährlich nur noch fünf Millionen Euro reduziert. Bleibt es bei der Kürzung, dürfte der sogenannte soziale Arbeitsmarkt, auch bekannt als Förderung nach Paragraf 16i des Zweiten Sozialgesetzbuchs, de facto vor dem Aus stehen.

Der sogenannte soziale Arbeitsmarkt startete 2019. Damit entstand etwas, das in Fachkreisen schon lange als sehr sinnvoll erachtet wurde: öffentlich geförderte Arbeitsplätze für die schweren Fälle unter den Langzeitarbeitslosen – und zwar sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in Vollzeit. Fünf Jahre lang erhalten Arbeitgeber große Lohnzuschüsse, in den ersten beiden Jahren 100 Prozent, in den Folgejahren je zehn Prozentpunkte weniger, im fünften und letzten Jahr also noch 70 Prozent.