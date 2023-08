Die Linke sei eine Partei »mit pluralem Charakter«, so Beutin. »Aber irgendwann kommt der Punkt, da trifft eine Partei nach vielen pluralen Debatten auch Beschlüsse.« Diese müssten dann auch von allen in der Linken mitgetragen werden. Wagenknecht und ihrer Anhängerschaft warf er vor, immer wieder die Parteilinie zu torpedieren. »Unsere Politik wird nicht bei Lanz oder der Bild-Zeitung gemacht, sondern in den Gremien dieser Partei.«