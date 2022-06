Verdacht auf Corona Wagenknecht bleib Parteitag der Linken fern

Wagenknecht hatte die Parteispitze zuletzt kritisiert. Sie selbst hat keine Kandidatur für ein Parteiamt angemeldet. Sie hat auch nicht klar gesagt, ob sie in der Partei weitermacht, wenn sie ihre Positionen nicht durchsetzt. Ihr Ehemann Oskar Lafontaine, der frühere Parteichef, war Mitte März im Zorn ausgetreten.

Die Linke steckt vor dem Parteitag in einer tiefen Krise: Bei der Bundestagswahl hatte die Linke mit 4,9 Prozent den Einzug ins Parlament nur über drei direkt gewonnene Mandate in Berlin und Leipzig geschafft. Eines davon gewann Pellmann. Bei den Landtagswahlen im Saarland erreichte sie 2,6 Prozent, in Schleswig-Holstein 1,7 Prozent und in Nordrhein-Westfalen 2,1 Prozent. Zudem erschütterten Vorwürfe der sexuellen Belästigung und des Sexismus die Partei.