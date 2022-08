Streit über Russland-Haltung

Hintergrund über den schwelenden Streit zwischen der parteiintern »Wagenknechte« genannten Gruppe und der Mehrheit der Linken ist ein Disput über die Haltung zum Krieg in der Ukraine: Wagenknecht und einige Genossen hatten immer wieder auf einer Teilschuld der USA und der Nato am Krieg gepocht. Linken-Außenexperte Gregor Gysi hatte sich daraufhin bereits im März in einem Brief an Wagenknecht »entsetzt« über ihre Positionierung gezeigt.