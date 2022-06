Sympathie für die russische Regierung gehörte lange zum Kern der Linken. Seit dem völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine hat sich das geändert. Teile der Partei ringen um einen neuen Kurs, andere verwahren sich weiterhin gegen das, was sie als pauschale Kritik am Kreml empfinden. Unmittelbar vor dem Parteitag in Erfurt bemüht sich nun die Abgeordnete Sahra Wagenknecht um Deeskalation.