Die Gegenrede hielt die amtierende Parteivorsitzende Janine Wissler persönlich und konnte die Entscheidung für sich entscheiden. Der Krieg sei verbrecherisch und das müsse deutlich benannt werden, so Wissler. Auch hier konnte sich die Parteiführung durchsetzen.

Wagenknechte schicken Pellmann ins Rennen

Am Samstag stehen noch bedeutsame Entscheidungen auf dem Parteitag in der Erfurter Messe an. So wird etwa die Parteiführung neugewählt. Auf dem Frauenplatz treten Wissler und die niedersächsische Bundestagsabgeordnete Heidi Reichinnek an.

Bei dem Männerposten hat das Wagenknecht-Lager den sächsischen Bundestagsabgeordneten Sören Pellmann ins Rennen geschickt, der sich zuletzt jedoch von deren außenpolitischen Positionen distanzierte. Ebenso tritt der EU-Fraktionsvorsitzende Martin Schirdewan an. Das Ergebnis wird für den späten Nachmittag erwartet.