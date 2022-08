Die Linke ist sich uneinig darüber, wie man den Unmut über steigende Energiepreise zum Ausdruck bringen soll. Der Ostbeauftragte der Linksfraktion im Bundestag hält trotz Kritik von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow an seinen geplanten Montagsdemonstrationen gegen steigende Energiepreise und die von der Bundesregierung angekündigte Gasumlage fest. »Ich bin mir mit Bodo Ramelow völlig einig: Wir müssen gemeinsam mit allen Demokratinnen und Demokraten dafür auf die Straße gehen, dass Energie bezahlbar ist«, sagte Sören Pellmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). »Das tun wir am besten an jedem einzelnen Wochentag – gern auch an den Montagen!« Der Auftakt der Demos gegen sei für Montag, den 5. September in Leipzig geplant.