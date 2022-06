Nach seiner Niederlage in der Abstimmung zum Vorsitz der Linken geht der Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann mit der neuen Spitze hart ins Gericht. »Persönliches Engagement wird hier mit Füßen getreten«, sagte er dem SPIEGEL am Rande des Parteitags in Erfurt. Er vermisse einen echten Dialog zwischen den Lagern der Partei, die neuen Vorsitzenden hätten bislang nicht das Gespräch mit ihm gesucht.