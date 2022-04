Die massiven Probleme der Linken haben Folgen an der Parteispitze: Die Co-Vorsitzende Susanne Hennig-Wellsow stellt mit sofortiger Wirkung ihr Amt zur Verfügung. Das teilte sie in einer Erklärung mit, die auf ihrer Website veröffentlicht wurde.

Der Umgang mit Sexismus in der Linken (mehr dazu lesen Sie hier ) habe »eklatante Defizite« offengelegt. »Ich entschuldige mich bei den Betroffenen und unterstütze alle Anstrengungen, die jetzt nötig sind, um aus der Linken eine Partei zu machen, in der Sexismus keinen Platz hat.«

Die vergangenen Monate seien »eine der schwierigsten Phasen in der Geschichte unserer Partei«. Erneuerung brauche neue Gesichter, um glaubwürdig zu sein.

Metoo-Fälle: Linke fordern Konsequenzen nach Vorwürfen sexueller Belästigung in der Partei

Hennig-Wellsow war gemeinsam mit Janine Wissler erst im Februar 2021 an die Parteispitze gewählt worden. Seither musste die Partei mehrere Rückschläge hinnehmen. Bei der Bundestagswahl etwa zog sie nur dank dreier Direktmandate erneut in Fraktionsstärke ins Parlament ein. Auch bei Landtagswahlen hatte die Linke Verluste erlitten. Bei der jüngsten Landtagswahl im Saarland Ende März erlitt die Partei ein historisches Debakel und flog aus dem Parlament in Saarbrücken.