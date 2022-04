Im Osten Berlins haben sich am Samstagmorgen junge Menschen an einer Kreuzung versammelt, um gegen Sexismus in der Linken zu demonstrieren. Mit Kreide haben sie auf den Asphalt Zitate von Artikeln der vergangenen Tage geschrieben. In wenigen Minuten wird in dem grauen Verlagsgebäude der Zeitung »Neues Deutschland«, vor dem die Demonstration stattfindet, der Linken-Parteivorstand tagen.

Die protestierende Gruppe gehört der Linksjugend 'solid an und fordert den Rücktritt aller Täter und jener, die von den Taten gewusst oder sie gedeckt haben. Man habe als »Flinta-Personen die Schnauze gestrichen voll«, ruft einer der Personen in ein Mikrofon. Die Abkürzung Flinta steht für Frauen, Lesben, Intersexuelle, Nichtbinäre, Transpersonen und Agender (Menschen, die kein Geschlecht haben).

Es ist vor allem die Parteijugend, die in den vergangenen Tagen von der eigenen Partei Veränderungen einforderte. Seit der SPIEGEL Vorwürfe sexueller Übergriffe im hessischen Landesverband enthüllte, ist in der Partei das Chaos ausgebrochen. Die Parteivorsitzende Susanne Hennig-Wellsow trat zurück und begründete dies auch mit dem falschen Umgang der Partei mit dem Sexismus-Skandal. Die Vorsitzende Janine Wissler steht mächtig unter Druck wegen Vorwürfen, frühzeitig von Vorgängen gewusst, aber nichts unternommen zu haben (Lesen Sie hier die Hintergründe zu den Vorwürfen ).

Vor der Sitzung des Parteivorstands bekräftigte Wissler noch mal ihr Dementi, sie sei frühzeitig informiert gewesen. Es war ihr erster Auftritt in der Öffentlichkeit, nachdem die Vorgänge in Hessen publik wurden. Ihr Auftritt wirkte selbstbewusst. Alle konkreten Fälle müssten auf den Tisch, so Wissler. Eine externe Gruppe von Expertinnen soll nun die Dinge aufklären. Wissler spricht auch über Fehler von »uns« und »wir«. Eine eingerichtete Vertrauensgruppe sei nicht ausreichend gewesen. »Es« wurde »nicht alles richtig gemacht«, sagte Wissler. Nachfragen, wie sie als Involvierte neben der Aufklärung noch als Parteivorsitzende einer in der Existenzkrise befindlichen Partei agieren will oder was sie zu einer konkreten Mail einer Betroffenen zu sagen hat, die an Wisslers Darstellung zweifeln lässt, lässt die Parteivorsitzende nicht zu.

In der Vorstandssitzung selbst wurde schließlich ein Fahrplan für einen Erneuerungsprozess festgelegt. Ursprünglich wollte sich die Partei in diesem Jahr auf einem Parteitag im Juni inhaltlich beraten und erst im kommenden Jahr personell neu aufstellen. Wegen der ganzen Querelen der vergangenen Monate entschied sich die Parteiführung, nun auch die Personalwahlen nach vorn zu ziehen. Dabei standen noch zwei Alternativen zur Debatte: ein gesonderter Parteitag im Herbst, damit die neue Führung nicht sogleich mit den wahrscheinlich anstehenden Wahlniederlagen der kommenden Landtagswahlen beschädigt wird. Oder eine Urwahl mit Einbindung der Basis, um die Machtzirkel auf Funktionärsebene zu durchbrechen.

Einer der entscheidenden Gründe, warum beides nicht gemacht wird, ist nach SPIEGEL-Informationen die knappe Finanzlage der Linken. Die verlorenen Wahlen drücken das Budget der Partei, die Wahlkampfkostenerstattung fiel geringer aus. Besonders schmerzlich könnte das im Großflächenland Nordrhein-Westfalen werden, wo die Linke in manchen Umfragen zwischen erbärmlichen zwei und drei Prozent rangiert. Beide Alternativen zum Parteitag im Juni wären schlicht zu teuer für die Linke. Wer wird Parteiführung übernehmen? Die kommenden Wochen wird sich die Partei also damit beschäftigen, wer den Parteivorsitz übernimmt. Ein Duo müsste aus einem West- und einem Ostdeutschen bestehen, mindestens eine Frau muss dabei sein. Wissler äußerte sich noch nicht, ob sie wieder für den Parteivorsitz antreten wird. Ansonsten tut sich aus den Westverbänden bisher niemand auf, der den Job übernehmen würde.

Die ostdeutschen Reformer müssen nach dem Rücktritt von Hennig-Wellsow eine neue Person finden. Namen, die sich aufdrängen, lassen sich in den vergleichsweise erfolgreichen Landesregierungen in Thüringen und Berlin finden. Etwa der Thüringer Staatskanzleichef Benjamin Hoff, der als kühler Kopf vom bisweilen aufbrausenden Ministerpräsidenten Bodo Ramelow gilt. Oder auch Berlins Kultursenator Klaus Lederer, der seine Partei geschickt wieder in die Regierung führte. Ob sich einer der beiden Landespolitiker in die Kämpfe in Berlin begeben will, ist noch ungewiss.