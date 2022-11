Kritik an der Weichenstellung der Bundesregierung in der aktuellen Energiekrise zuungunsten des Klimaschutzes äußerte auch der Direktor des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung, Ottmar Edenhofer. Die Bundesregierung habe durch den Krieg in der Ukraine kurzfristig reagieren und schmerzhafte Kompromisse eingehen müssen, sagte Edenhofer der »Bild am Sonntag«. Diese seien jedoch nur dann akzeptabel, »wenn sie nicht zu langfristigen Abhängigkeiten von fossilen Energieträgern führen«.

Großbritannien will »Supermacht der sauberen Energie« werden

Der neue britische Premierminister Rishi Sunak will sich bei der heute startenden 27. Klimakonferenz in Ägypten dafür einsetzen, Großbritannien zu einer »Supermacht der sauberen Energie« zu machen. Der Kampf gegen den Klimawandel sei »nicht nur ein moralisches Gut – er ist fundamental für unseren künftigen Wohlstand und unsere Sicherheit«, sagte Sunak am Samstag in London.

Der Premier hatte seine ursprüngliche Absage einer Teilnahme an dem Klimagipfel COP27 im ägyptischen Scharm EL-Scheich mit »dringlichen inländischen Verpflichtungen« begründet und war daraufhin heftig von Oppositionspolitikern sowie Umweltgruppen kritisiert worden. Ihm wurde nicht nur vorgeworfen, die Klimakrise nicht ernst genug zu nehmen, sondern auch eine Gelegenheit zu direkten Kontakten mit internationalen Staatenlenkern wie etwa US-Präsident Joe Biden zu verpassen.

Bei einer für Montag geplanten Rede in Scharm el-Scheich wird Sunak nun seinem Büro zufolge die Staats- und Regierungschef dazu auffordern, sich »schneller und weiter reichend« von fossilen Brennstoffen zu verabschieden. Der durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ausgelöste »Schock« auf den Öl- und Gasmärkten unterstreiche zudem die Notwendigkeit, zu billigeren, saubereren und sichereren Energiequellen überzugehen.