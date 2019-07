hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Sea-Watch

Für manche ist sie eine Heldin, für andere eine Verbrecherin: Carola Rackete hatte nach der Rettung von 40 Migranten vor der libyschen Küste zwei Wochen auf Erlaubnis zum Anlegen in Italien gewartet - vergeblich. Dann hat die 31-Jährige sich dazu entschlossen, die Insel Lampedusa anzusteuern. Am Hafen wurde sie festgenommen, seither steht die deutsche Seenotretterin unter Hausarrest. Für ihr unerlaubtes Anlegen drohen ihr mehrere Jahre Haft.

Wer ist die Frau, die wissentlich eine langjährige Haftstrafe in Kauf nimmt, um fremde Menschen zu retten? Mein Kollege Steffen Lüdke hat ein Porträt über die stille Rebellin geschrieben.

Für den Umgang mit "Sea-Watch 3"-Kapitänin Rackete kritisieren die Aktivisten der Nichtregierungsorganisation Italiens Innenminister Matteo Salvini scharf. Und auch gegen die Bundesregierung erhebt Sea-Watch schwere Vorwürfe.

Während der Fall Rackete die Diskussion um die europäische Flüchtlingspolitik neu entfacht hat, haben mehrere EU-Staaten sich mittlerweile darauf geeinigt, die geretteten Flüchtlinge aufzunehmen. Ein Drittel der Menschen soll in Deutschland Zuflucht finden.

In den Diskussionen um Rackete kommt auch immer wieder die Frage auf, warum die Seenotretterin die Migranten nicht zurück nach Libyen gebracht habe. Meine Kolleginnen Fiona Ehlers und Katrin Kuntz haben mit afrikanischen Flüchtlingen gesprochen, die in dem Bürgerkriegsland um ihr Leben fürchten.

Die Zahl des Tages: 15

So alt ist Cori Gauff - und hat schon Tennisgeschichte geschrieben. In Wimbledon hat sie ihr Idol Venus Williams geschlagen. Nach dem Sieg flossen bei der 15-Jährigen Tränen. Am Ziel fühlt sich Gauff allerdings noch nicht. "Ich möchte die Größte sein", sagte sie in einer Pressekonferenz. Nun hofft sie auf den Turniersieg. Mehr über Gauff erfahren Sie hier.

Ich habe versagt, ich schäme mich: In seiner Videokolumne spricht Harald Schmidt über seine Gebiss-Affäre und meint: Telemedizin funktioniert.

Nur noch Frauen einstellen: Die Technische Universität Eindhoven hat in der Vergangenheit vor allem männliche Studenten angezogen. Rektor Frank Baaijens will dem nun radikal gegensteuern. In den kommenden Jahren sollen frei werdende Dozentenstellen möglichst ausschließlich von Frauen besetzt werden. Im Interview erklärt er, warum er die 100-Prozent-Quote für nötig hält.

"Als würden wir sie noch einmal vergewaltigen": Der US-Bundesstaat Alabama will Schwangerschaftsabbrüche verbieten. In einer der letzten Abtreibungskliniken arbeiten Ärzte trotz Angriffen weiter. Ihre Gegner werden unter Präsident Trump immer radikaler.

Ich erinnere mich an die Welt, wie es mir gefällt: Wir legen uns unsere Lebensgeschichte im Kopf so zurecht, dass sie uns schlüssig erscheint, meint Forscher Rüdiger Pohl. Diese Erinnerungen formen unsere Identität.

Wie wäre es mal mit einer spontanen Auszeit vor der Haustür? Dann sollten Sie vielleicht einfach den Rucksack packen und losgehen - in den Wald in der Umgebung zum Beispiel. Das tut gut, sorgt für Abwechselung und ist auch noch umweltfreundlich. Mikroabenteuer heißt der Trend, der auch in Deutschland immer beliebter wird. Jana und Patrick Heck sind schon länger dabei, sie nennen es "Ausbüxen" und geben Tipps für Nachahmer. Ganz nach dem Motto: "Abenteuer kann man überall erleben".

Sie sind nicht so der Outdoor-Typ? Dann könnten Sie demnächst wieder von der Couch aus Abenteuer erleben. Am 4. Juli startet die dritte Staffel "Stranger Things". Hier können Sie sich schon mal ein bisschen einstimmen und nachlesen, was bereits bekannt ist über Staffel 3.

