Die Lage am Morgen Olaf Scholz spricht ein Ohnmachtwort

Auch wenn es erst mal nicht so aussieht, ist die Sache wohl als Kompromiss zu verstehen. Alle Kontrahenten, speziell Robert Habeck von den Grünen und FDP-Chef Christian Lindner, retten sich irgendwie aus der Affäre. Die Grünen bekommen ihren endgültigen Atomausstieg im nächsten Jahr. Die FDP kann darauf verweisen, dass es gelungen sei, drei Kraftwerke etwas länger am Netz zu lassen als von den Grünen gewünscht. Und Scholz darf sich sehr mächtig vorkommen, weil er endlich einmal wie der Unfehlbare etwas ex cathedra entscheiden darf.

So richtig gut fühlt sich das Ganze trotzdem nicht an. Denn Otto-Normal-Stromkunde wird sich fragen, warum es eigentlich für die Politik so schwer ist, in der größten Energiekrise seit Jahrzehnten ohne langes Gelaber das Naheliegende zu tun und drei Kraftwerke länger laufen zu lassen. Die Frage ist berechtigt.

Und wenn dann der Kanzler erst noch auf seine Richtlinienkompetenz verweisen muss, um einen Koalitionsstreit zu lösen, ist das auch nicht wirklich beruhigend. Mit einer Koalition, in der der Regierungschef auf dieses äußerste Mittel zurückgreift, damit es vorangeht, stimmt offenkundig etwas nicht. Sie ist dysfunktional. Scholz' Machtwort ist so gesehen wohl eher ein Ohnmachtwort, kein Grund zu großem Jubel also.

Kanzlermachtwort im Atomstreit: Der Hirte sprach, die Schafe folgten

Irans übles Spiel

Sind die Europäer – und speziell die Deutschen – einfach zu naiv für diese Welt? Manchmal scheint es so. Erst hat uns Gas-Zar Wladimir Putin veralbert, und nun droht die nächste böse Falle. Diesmal laufen die Europäer Gefahr, sich von den Iranern auf der Nase herumtanzen zu lassen.

Irans Sicherheitsdienste mähen im eigenen Land Protestler nieder. Zugleich beliefert Teheran offenbar Russland mit Kamikaze-Drohnen für den Krieg gegen die Ukraine. Bald könnten wohl noch Raketenlieferungen hinzukommen.