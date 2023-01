Olaf Scholz verkündet die – zumindest für die Ukrainer – frohe Botschaft der Panzerlieferungen vor dem Deutschen Bundestag. Eine Kehrtwende nach langem Zögern.

Olaf Scholz, Bundeskanzler

»Und es ist richtig, denn es ist wirklich Krieg in Europa. Nicht weit weg von hier in Berlin findet der statt, gegen ein großes Land wie die Ukraine. Und deshalb müssen wir bei allem, was wir tun, immer ganz klarstellen: dass wir das Notwendige und das Mögliche machen, um die Ukraine zu unterstützen, dass wir aber gleichzeitig eine Eskalation des Krieges zwischen Russland und der Nato verhindern. Und dieses Prinzip werden wir auch weiterhin beachten.«

Veit Medick, DER SPIEGEL

»Das ist ja mal wieder ein Wendepunkt von Olaf Scholz’ Kanzlerschaft. Und es zeigt sich auch ein Muster in seiner Kanzlerschaft. Er wartet häufig bis zum letzten Ende, bevor er dann, ich würde es jetzt mal sagen ein Power Move macht. Das war häufiger schon so: bei der »Zeitenwende« im Februar vergangenen Jahres, beim »Doppelwumms« bei den Energiehilfen, auch bei der Ernennung des neuen Verteidigungsministers und jetzt eben bei den Panzerlieferungen. Er ist tagelang, wochenlang unter Druck, hält das auch offensichtlich aus, das muss man sagen. Er war ja nicht nur innenpolitisch unter Druck, sondern auch außenpolitisch merklich unter Druck. Viele Verbündete haben tagelang gefordert Deutschland muss jetzt endlich die Leoparden freigeben.«

Umso überschwänglicher waren die Reaktionen der Nato-Partner auf die Entscheidung: »Tanke schön«, twittert der lettische Außenminister.

Wie sehr die militärische Zäsur allerdings Scholz´ strategisches Kalkül war – oder wie sehr er in die Ecke gedrängt wurde, bleibt fraglich. Fest steht: die vergangenen Tage und Wochen haben Scholz’ Kanzlerschaft und die Koalition merklich unter Stress gesetzt.

Veit Medick, DER SPIEGEL

»Er hat da schon auch massiven Schaden verursacht, das muss man sagen, weil der Eindruck entstanden ist, als sei er eben nicht treibende Kraft, als wolle er das noch verzögern, als wolle er andere in dieses Bündnis zwingen, als habe er auch Angst vor dieser Entscheidung. Er wirkte so - das mag vielleicht an der Kommunikation auch liegen an der mangelhaften Kommunikation aber ich glaube schon, dass in vielen anderen Hauptstädten und bei anderen Partnern dieser Eindruck bleibt. Und dass Scholz da auch Aufräumarbeiten natürlich machen muss in den nächsten Wochen und Monaten.«

Das betrifft auch die Beziehungen zu Washington. Schließlich hat Scholz die Amerikaner geradezu dazu genötigt, ebenfalls Kampfpanzer zu liefern.

Veit Medick, DER SPIEGEL

»Das ist sehr ungewöhnlich eigentlich für dieses traditionell ja relativ klar umrissene Verhältnis, also der große Bruder und das sicherheitspolitische Mäuschen Deutschland und so, da hat er das Kräfteverhältnis ein Stückweit korrigiert, so scheint es mir. Und welche Auswirkungen daraus folgen auf dieses Verhältnis? Mag ich noch nicht sagen. Ich glaube, dass natürlich das Verhältnis zwischen Berlin und Washington in den nächsten Wochen immer wieder unter Stress gesetzt werden kann«

Vor allem bei der Frage, wie geht es jetzt militärisch weiter? Schließlich hören die Begehrlichkeiten und Bedürfnisse der Ukrainer bei der jetzt verkündeten Lieferung von Leopard-2-Panzern nicht auf.

Wolodymyr Selenskyj, Ukrainischer Präsident

»Heute wird viel über Panzer gesprochen. Über moderne Panzer, die wir brauchen. Und darüber, wie diese Lücke geschlossen werden kann. Viele Bemühungen, Worte, Versprechungen. Aber es ist wichtig, dass wir die Realität nicht aus den Augen verlieren: Es geht nicht um fünf, oder 10 oder 15 Panzer. Der Bedarf ist größer.«

Der ehemalige ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, voller Lob ob der deutschen Entscheidung, fasste seine Wunschliste bereits zusammen: Darin unter anderem Kampfjets. Die Frage, inwiefern die Nato ihre militärischen Anstrengungen und Verpflichtungen nochmal erhöhen muss, könnte schon bald gestellt werden.

Veit Medick, DER SPIEGEL

»Militärisch ist das eine andere Qualität, mit der wir jetzt investiert sind in diesem Krieg. Und da wird es möglicherweise bald auch um die Frage gehen bis zu welcher Grenze lassen wir die Ukraine eigentlich diese Maschinen auch benutzen? Sind sie möglicherweise auch dazu da, beispielsweise die Krim zurückzuerobern? Das liegt ja durchaus im Interesse der Ukraine. Ob es im Interesse des Westens liegt, ist umstritten, ist hoch umstritten in vielen, in vielen Staaten. Aber das sind so Wegmarken, die in den kommenden Monaten, glaube ich, nicht nur auf die Koalition, sondern auf den gesamten Westen zukommen.«