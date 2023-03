SPIEGEL: Auch bei den relativen Mehrheiten gibt es eine Ungerechtigkeit: Der eine gewinnt einen Wahlkreis mit 25 Prozent, ein anderer kommt nicht rein, obwohl er vielleicht 30 Prozent hat.

Möllers: Das ist richtig, war aber auch im alten System so. Man muss sich halt im Wahlkreis dem politischen Wettbewerb stellen.

SPIEGEL: Durch diese Regelung werden die Parteien und ihre Listen gestärkt, unabhängige Köpfe, die vor Ort im Wahlkreis gut ankommen, aber keinen Listenplatz haben, sind im Nachsehen. Wird unsere Demokratie damit nicht geschwächt?

Möllers: Wahlkreise sind wichtig als Möglichkeit, vor Ort innerparteiliche Demokratie zu schaffen. Denn es sind die Kreisverbände, die vor Ort, also dezentral, die Kandidaten aufstellen. Deswegen können die Wahlkreiskandidaten mit einer bestimmten Autorität auftreten. Aber das ändert sich in den allermeisten Fällen durch das nun geltende Wahlrecht auch nicht. Wer ein starkes Erststimmenergebnis holt, zieht auch in den Bundestag ein. Die Wahrscheinlichkeit, dass Wahlkreise nicht besetzt werden, ist gering. Es geht also nicht um den Regelfall, sondern um die Ausnahme. Wissen Sie, was mich an der Debatte stört?