Wenn wir jetzt nicht die richtigen Strukturen schaffen, gehen Tod und Zerstörung in der Ukraine weiter und die Lage in Europa bleibt dauerhaft instabil. Ad-hoc-Hilfen oder zyklisches Vorgehen nutzen nur Wladimir Putin. Wenn der Westen einen endlosen Krieg vermeiden will, dann muss er sich für die dauerhafte Sicherheit der Ukraine einsetzen. Es ist an der Zeit, das Unterstützungsversprechen »So lange wie nötig« mit konkreten Zusagen zu untermauern.

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben das erkannt, als sie der Ukraine im Juni 2022 den Status eines EU-Beitrittskandidaten zuerkannten, nur vier Monate nach der offiziellen Bewerbung der Ukraine. Die EU-Mitgliedschaft muss jedoch Hand in Hand mit der Nato-Mitgliedschaft gehen. Angesichts eines revanchistischen Russlands gibt es Stabilität in Europa nur, wenn die Ukraine unter den Schutz von Artikel 5 der Nato gestellt wird.