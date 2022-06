Steinmeier hatte in dem Interview mit der »Bild am Sonntag« allgemein von einer Pflichtzeit gesprochen, nicht explizit für junge Leute. »Es geht um die Frage, ob es unserem Land nicht guttun würde, wenn sich Frauen und Männer für einen gewissen Zeitraum in den Dienst der Gesellschaft stellen«, sagte das Staatsoberhaupt.