Und was ist das für ein Verständnis von Freiheit, wenn sie nur benutzt wird, um jegliche Verantwortung abzulehnen? Wie »frei« ist denn der Einzelne in der Gesellschaft? Ist dann die Schulpflicht nicht auch Zwang, wie Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow zurecht anmerkte? Oder die frühe Selektion, die Kinder im Alter von zehn oder elf Jahren in verschiedene Schultypen einsortiert und Arbeiter- und Migrantenkinder in einer Weise benachteiligt, dass es beschämend ist? Oder man stellt gleich die öffentliche Ausbildung in Frage, der sich sowieso jedes Jahr mehr Menschen entziehen?

Ich erinnere mich an die Erfahrung einer Freundin, deren Sohn auf eine Hamburger Privatschule geht. Seit Jahrzehnten absolvierten die Schüler in der achten oder neunten Klasse ein Praktikum in einer Obdachlosenunterkunft. Kürzlich wurde das abgeschafft, wegen Protest der Eltern. Sie fürchteten eine Traumatisierung der Kinder durch den Kontakt. Die Ablehnung der Dienstpflicht ist der Ausdruck einer ökoliberalen Elite, die sonst gerne Quoten und Regelungen fordert, die sich aber selbst in keiner Verantwortung gegenüber dem Staat sieht.