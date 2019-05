Europawahl Diese Kandidaten wollen das EU-Parlament jünger machen

Tilman Kuban ist seit März 2019 Vorsitzender der Jungen Union - aber bereits seit November 2018 Spitzenkandidat der JU für die Europawahl. Er steht auf Platz 4 der niedersächsischen CDU-Landesliste zur Europawahl. Am Tag der Europawahl, also dem 26. Mai, wird er 32 Jahre alt.



Warum er ins Europaparlament will? "Für meine Generation ist es selbstverständlich, frei ins Ausland zu reisen, dort zu arbeiten, zu studieren oder zu telefonieren", sagt er. Im Wettbewerb mit starken und aufstrebenden Staaten könnten Europäer nur gemeinsam erfolgreich sein. "Die Welt ist groß und wir Deutschen allein sind klein." Sein Motto: "Make Europa bigger in big things and smaller in small things" - er will mehr Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit, Welthandel Klimaschutz und Forschung, aber weniger Bürokratie.