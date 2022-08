»Deutschland sollte in jedem Fall eine eigene Würdigung von Gorbatschow vornehmen. Ohne ihn hätte es die deutsche Wiedervereinigung so nicht gegeben«, sagte Bartsch dem SPIEGEL. »Denkbar wäre auch eine Feierstunde im Bundestag«, so der Linkenpolitiker. Bartsch sagte, das einzige Autogramm, das er sich je in seinem Leben geholt habe, sei von Gorbatschow gewesen.