Linksfraktionschef Dietmar Bartsch hat den Energiespar-Aufruf des früheren Bundestagspräsidenten Schäuble (CDU) scharf kritisiert. »Die Äußerungen von Wolfgang Schäuble sind nicht hilfreich«, sagte Bartsch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). »Wir haben Rekordinflation und die schwerste soziale Krise der Nachkriegszeit. Da verbieten sich insbesondere von Politikern lässige Energiespartipps mit Pullover und Kerzen«, so der Fraktionsvorsitzende. »Menschen, die an den Horrorrechnungen verzweifeln und in diesem Winter schlicht frieren werden, müssen das als blanken Hohn verstehen.«